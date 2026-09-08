Σχεδόν καλοκαιρινός θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες ωστόσο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο καιρός θα μπει σε φθινοπωρινό «μουντ» από το Σαββατοκύριακο και μετά με περισσότερες βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας.

«Σύγκλιση» υπάρχει μεταξύ των μετεωρολόγων για το πότε ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση, θα φύγει από το «μοτίβο» των υψηλών θερμοκρασίων και της ηλιοφάνειας και θα περάσει σε πιο φθινοπωρινούς ρυθμούς με περισσότερες βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης και ο μετεωρολόγος και Ευρωβουλευτής, Σάκης Αρναούτογλου κάνουν λόγω για «ψυχρή» μεταβολή του καιρού από το Σαββατοκύριακο και έπειτα.

«Ο Σεπτέμβρης αλλάζει πρόσωπο»

Ο Σάκης Αρναούτογλου κατά την διάρκεια του δελτίου πρόγνωσης καιρού τόνισε πως παρατηρείται με ενδιαφέρουσα μεταβολή του καιρού αναμένεται περίπου από τα μέσα Σεπτεμβρίου, αφού μετά τα 34άρια, έρχονται βροχές.

«Ο Σεπτέμβρης αλλάζει πρόσωπο», αναφέρει σε ανάρτηση, ενώ βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube με προγνωστικούς χάρτες αποτυπώνουν την ενδιαφέρουσα, όπως τη χαρακτηρίζει, μεταβολή του καιρού, από τα δυτικά, κυρίως προς τις 13-14 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός «μένει σχετικά ήσυχος στην Ελλάδα» με λίγα και τοπικά φαινόμενα, αρκετή ηλιοφάνεια και το μελτέμι να επιμένει κυρίως στο Αιγαίο, αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά, φτάνοντας την Παρασκευή και το Σάββατο κατά τόπους στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

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Από τις 13-14 Σεπτεμβρίου έρχονται βροχές, αρχικά στα δυτικά και τις ημέρες που θα ακολουθήσουν θα επηρεάσουν όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και σταδιακά τα νησιά του Αιγαίου.

Εξάλλου, μετά το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά και στις 16 Σεπτεμβρίου θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Φθινοπωρινές συνθήκες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και γενικά να πηγαίνουμε σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Έχουμε μετατοπίση πιο ψυχρών αέριων μαζών από τα βόρεια Βαλκάνια προς την περιοχή μας και οι βοριάδες κυριαρχούν στην πλευρά του Αιγαίου, όπου τοπικά θα φθάνουμε τα 7 μποφόρ τοπικά. Ο βοριάς θα επιμείνει και αύριο και σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί η βαροβαθμίδα και μαζί της να υποχωρούν και τα μελτέμια και να δώσουν την ευκαιρία, στον πιο θερμό αέρα να κινηθεί στην περιοχή μας και να ανεβάσει τη θερμοκρασία μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μέχρι και το Σάββατο και Κυριακή, δεν περιμένουμε ακρότητες, στη συνέχεια όμως είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα.

Το βαρομετρικό χαμηλό, αυτή η διαταραχή, θα βρεθεί πάνω από τη χώρα μας και φαίνεται οτι θα αλληλοεπιδράσει με τη θάλασσα για αρκετές ημέρες, άρα την άλλη εβδομάδα, περνάμε κανονικά σε φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, με πιο συμβατές θερμοκρασίες και βροχές οι οποίες τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν και ένταση.

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