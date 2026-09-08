Η νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης που τροφοδοτείται από τις αποτυχίες των συστημικών κομμάτων και τη σταδιακή κανονικοποίηση των ακροδεξιών ιδεών. Η ανάλυση του Jon Henley για τον βρετανικό Guardian.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Το κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) - το οποίο φλερτάρει με τη ναζιστική κληρονομιά και διαχωρίζει τους Γερμανούς σε «βιολογικούς» και «Γερμανούς του διαβατηρίου» - σχεδόν διπλασίασε το ποσοστό του στις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, κερδίζοντας το 43,8% των ψήφων.

Την ίδια στιγμή, το κεντροδεξιό CDU του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς κατέρρευσε στο 17,2% - λιγότερο από το μισό του ποσοστού που είχε λάβει στην ίδια εκλογική αναμέτρηση πριν από πέντε χρόνια - ενώ το κεντροαριστερό SPD, ο άλλος βασικός πυλώνας διακυβέρνησης της Γερμανίας τα τελευταία εξήντα περίπου χρόνια, συγκέντρωσε μόλις το 9,3%.

Το λιγότερο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι το «κέντρο» απέτυχε να κρατήσει τις ισορροπίες.

Για την ώρα, δεν είναι ακόμη σαφές εάν το AfD - του οποίου το τοπικό παράρτημα στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ κατατάσσεται επίσημα από την εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών ως «επιβεβαιωμένα ακροδεξιά εγκληματική/αντισυνταγματική οργάνωση» - θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση: εκλέγει 39 βουλευτές στο 83μελές κοινοβούλιο, οριακά δηλαδή κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία. Το αποτέλεσμα αυτό, ωστόσο, αποτελεί την υψηλότερη επίδοση που σημείωσε ποτέ το κόμμα σε επίπεδο κρατιδίου και το φέρνει πιο κοντά στη διακυβέρνηση από οποιοδήποτε ακροδεξιό κόμμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το γεγονός προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τους εθνικιστές να πανηγυρίζουν για μια «ιστορική νίκη» που «είναι μόνο η αρχή», και τους συστημικούς ηγέτες να προειδοποιούν για μια «κρίσιμη καμπή» για την Ευρώπη.

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Η Σουηδία διεξάγει βουλευτικές εκλογές το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη προεδρική αναμέτρηση την ερχόμενη άνοιξη. Θα ακολουθήσουν σημαντικές κοινοβουλευτικές μάχες εκεί, όπως και στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία αργότερα μέσα στο έτος. Τα ακροδεξιά κόμματα καταγράφουν υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις σε όλες αυτές τις χώρες, με το ευρωπαϊκό κέντρο να φοβάται ένα πανευρωπαϊκό εθνικιστικό κύμα.

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους στην Ευρώπη επιλέγει πλέον ακροδεξιά

Θα ήταν φρόνιμο να μην βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα από ένα μόνο εκλογικό αποτέλεσμα σε ένα ιδιαίτερο γερμανικό κρατίδιο. Η Σαξονία-Άνχαλτ, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, διαθέτει μόλις 1,8 εκατομμύριο ψηφοφόρους και αποτελεί εδώ και καιρό προπύργιο της ακροδεξιάς: στις ομοσπονδιακές και κρατιδιακές εκλογές της τελευταίας δεκαετίας, τα ποσοστά του AfD εκεί ήταν σταθερά διπλάσια από τον εθνικό μέσο όρο.

«Το να κερδίζει ένα ακροδεξιό κόμμα σε μια περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση στη Γερμανία δεν είναι πιο τρομακτικό από το να κερδίζει μια περιφερειακή αναμέτρηση στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ολλανδία», δήλωσε ο Ταρίκ Αμπού-Τσάντι, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

«Η Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για οριζόντια συμπεράσματα σχετικά με την εκλογική κοινωνιολογία του AfD».Παρ' όλα αυτά, το AfD προηγείται στις εθνικές δημοσκοπήσεις. Προηγείται επίσης - αν και σε μια πολύ πιο αμφίρροπη μάχη με το SPD - στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου οι κρατιδιακές εκλογές είναι προγραμματισμένες για αργότερα αυτόν τον μήνα, ενώ βρίσκεται στη δεύτερη θέση ακόμα και στο φιλελεύθερο Βερολίνο.

Η άνοδός του εντάσσεται στο πλαίσιο μιας δεκαετούς «επέλασης» των ακροδεξιών κομμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σχεδόν ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους στην Ευρώπη επιλέγει πλέον ακροδεξιά κόμματα στην κάλπη, σύμφωνα με έρευνα υπό τον Ματάις Ρούντουιν, πολιτικό επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ - ένα ποσοστό που έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και παρουσιάζει ιδιαίτερα ραγδαία αύξηση τα τελευταία τρία χρόνια.

Η συγκεκριμένη ανάλυση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 150 πολιτικοί επιστήμονες σε 31 χώρες, διαπίστωσε ότι το ποσοστό των Ευρωπαίων που ψήφισαν ακροδεξιό κόμμα στις πιο πρόσφατες εθνικές εκλογές της χώρας τους αυξήθηκε το 2026 σε πάνω από 23%, από περίπου 10% πριν από μία δεκαετία και μόλις 5% το 1995.

Τα ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα συμμετέχουν πλέον σε κυβερνήσεις συνασπισμού στην Κροατία, την Τσεχία, την Ιταλία και τη Φινλανδία, στηρίζουν μια δεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας στη Σουηδία, ενώ προηγούνται στις δημοσκοπήσεις στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία (και, μέχρι πολύ πρόσφατα, στο Ηνωμένο Βασίλειο).

«Η ακροδεξιά ήρθε για να μείνει» και το κέντρο δεν είναι άμοιρο ευθυνών

Έχουν επίσης υποστεί πρόσφατες ήττες, όπως στην Ολλανδία, όπου το Κόμμα για τη Ελευθερία (PVV) του Γκεέρτ Βίλντερς έχασε σχεδόν το ένα τρίτο των εδρών του τερματίζοντας δεύτερο πέρυσι, και στην Ουγγαρία, όπου το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν ηττήθηκε κατά κράτος από τον κεντροδεξιό αντίπαλό του τον Απρίλιο. Ωστόσο, η τάση είναι σαφής.

Όπως το έθεσε ο Κας Μούντε από το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά, μετά την ήττα του Όρμπαν: «Η ακροδεξιά ήρθε για να μείνει, και πολλά από τα κόμματά της είναι πλέον τόσο εδραιωμένα όσο τα (πρώην) "συστημικά" κόμματα. Όπως συμβαίνει με όλα τα κόμματα, η εκλογική τους δύναμη παρουσιάζει διακυμάνσεις».

Αυτή η σταθερή εκλογική προέλαση έχει επιτευχθεί παρά τη άρνηση των συστημικών κομμάτων σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία να συνεργαστούν με την ακροδεξιά - ωθώντας ορισμένους αναλυτές να ισχυριστούν ότι το λεγόμενο «cordon sanitaire» ή το «τείχος προστασίας» έχει πλέον αποτύχει, ή έχει φέρει ακόμη και τα αντίθετα αποτελέσματα.

Αποκλείοντας το AfD, υποστηρίζουν, τα συστημικά κόμματα της Γερμανίας στην πραγματικότητα το ενίσχυσαν: το κόμμα προστατεύτηκε από τους συμβιβασμούς και τις αποτυχίες που συνεπάγεται η διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα, το πολιτικό κέντρο «αδειάζει»: εξαναγκάζεται σε άβολες, ασταθείς συμμαχίες που συμφωνούν - και, το κυριότερο, επιτυγχάνουν - πολύ λίγα πράγματα, προκαλώντας μεγαλύτερη απογοήτευση στους ψηφοφόρους και τροφοδοτώντας τα άκρα.

«Υπάρχει μια αυτοενισχυόμενη πολιτική δυναμική που τρέφει την άνοδο του AfD», δήλωσε ο Μουτζτάμπα Ραχμάν από την εταιρεία συμβούλων πολιτικού κινδύνου Eurasia Group. «Όσο πιο αδύναμα είναι τα εκλογικά αποτελέσματα, τόσο λιγότερο κοινό έδαφος υπάρχει στον συνασπισμό και τόσο λιγότερα τα παραγόμενα πολιτικά αποτελέσματα. Όσο λιγότερα είναι τα αποτελέσματα, τόσο μεγαλύτερη η απογοήτευση του εκλογικού σώματος, και τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό του AfD».

Πολλοί πολιτικοί επιστήμονες, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το να ρίχνει κανείς το φταίξιμο στο «τείχος προστασίας» αποτελεί δικαιολογία, ενώ τα δεδομένα δείχνουν ότι τα ακροδεξιά κόμματα δεν εξασθενούν όταν αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση, αλλά αντιθέτως ισχυροποιούνται: μια πρόσφατη μελέτη σε περισσότερες από 1.300 διαφορετικές κυβερνήσεις σε 57 χώρες διαπίστωσε ότι τα ακροδεξιά κόμματα που συμμετείχαν σε κυβερνητικά σχήματα σημείωσαν κατά μέσο όρο αύξηση κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες στις επόμενες εκλογές.

Πέρα από την εμμονική αδυναμία των συστημικών κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των απογοητευμένων ψηφοφόρων που πλήττονται από την οξεία κρίση του κόστους διαβίωσης, είναι κυρίως η σταδιακή ενσωμάτωση και κανονικοποίηση των ακροδεξιών ιδεών που οδηγεί - και συνεχίζει να οδηγεί - τη σταθερή τους εξέλιξη, υποστηρίζουν οι αναλυτές.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι στάσεις των ψηφοφόρων απέναντι σε κομβικά ακροδεξιά ζητήματα, όπως η μετανάστευση, δεν έχουν αλλάξει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, αλλά έχουν γίνει πολύ πιο καθοριστικές για την απόφαση που λαμβάνουν στην κάλπη: η κανονικοποίηση από τα μέσα ενημέρωσης και από τα συστημικά κόμματα που υιοθετούν πρόθυμα την ακροδεξιά ρητορική έχει νομιμοποιήσει τις ακροδεξιές ατζέντες.

«Ολόκληρη η συζήτηση για το αν το cordon sanitaire είναι "επιτυχημένο" ή αν συμβάλλει στην ενίσχυση της ακροδεξιάς χάνει εντελώς την ουσία», δήλωσε η Γκαμπριέλα Γκράιλινγκερ, Αυστροουγγαρέζα πολιτική επιστήμονας. «Η ακροδεξιά πολιτική και οι ατζέντες της βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, είτε η ακροδεξιά βρίσκεται στην εξουσία είτε όχι. Δεν υπάρχει κανένα τείχος προστασίας γύρω από τις ιδέες τους».