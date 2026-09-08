Ξεκίνησε η κατάθεση του πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου.

Ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της σημερινής, 27ης συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας η κατάθεση της κόρης του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, η οποία ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Πριν λίγο ξεκίνησε η κατάθεση του πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου.

Ο κ. Ψαρόπουλος προηγήθηκε λόγω της ιδιότητας του ως δικηγόρου της υπόθεσης, προκειμένου να μπορεί να βρίσκεται εντός της αίθουσας.

«Πολλές ελλείψεις»

Μίλησε για ελλείψεις και παραλείψεις της ανάκρισης, που οδήγησαν στην απώλεια κρίσιμων στοιχείων για την υπόθεση, στο γεγονός ότι ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας και η τακτική Ανακριτρια που είχαν αρχικά αναλάβει την υπόθεση δεν προχώρησαν καν σε αυτοψία στον χώρο του δυστυχήματος οπότε δεν αντιλήφθηκαν κατά δήλωση τους την αλλοίωση του αλλά και στις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε πρόχειρες...

Στο πλαίσιο της σημερινής, 27ης συνεδρίασης παραβρίσκονται στην αίθουσα τρεις κατηγορούμενοι.

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Τέλος να σημειωθεί ότι η πρόεδρος ανακοίνωσε με την έναρξη της διαδικασίας ότι λόγω υπηρεσιακών αναγκών την Τετάρτη 16/09 δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση και θα αντικατασταθεί με την Τετάρτη 23/09.