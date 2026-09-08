«Υπάρχει τεράστιο ζήτημα διαφθοράς και τεράστιο ζήτημα απόσυρσης της εμπιστοσύνης των ανθρώπων από την πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουμε σε αυτό είναι για να στηρίξουμε την κοινωνία», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Μια νέα κουλτούρα «υπηρεσίας προς τους πολίτες» έρχεται να εισφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στον τρόπο που ασκείται η πολιτική διακυβέρνηση στη χώρα τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, στο Action 24.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βαριές συνέπειες που έχει για τη χώρα και τους πολίτες της η 7ετής διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας τις διαφορές με σημαντικούς δείκτες που δείχνουν ότι υπάρχει επιδείνωση σε θεμελιώδη ζητήματα για τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Επίσης αναφέρθηκε διεξοδικά στο πρόγραμμα που κατέθεσε η ΕΛ.Α.Σ. που έχει στο επίκεντρο την κοινωνία και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας.

Ιδιαίτερα η Θεώνη Κουφονικολάκου στάθηκε στην τρέχουσα κατάσταση στη χώρα μας που τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινωθεί παραθέτοντας στοιχεία όπως ότι οι Έλληνες βρίσκονται τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη με το μέσο ετήσιο ακαθάριστο μισθό να είναι 18.000 και στην Ευρώπη 40.000. Αναφερόμενη μάλιστα στις δημοσκοπήσεις η Θεώνη Κουφονικολάκου τόνισε ότι οι πολίτες απαντούν ότι ζούσαν καλύτερα το 2019 ειδικά στα θέματα της ακρίβειας και της διαφθοράς.

Ειδικά για την ανεργία, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. υπενθύμισε ότι από το 2015 έως το 2019 δημιουργήθηκαν ακριβώς οι ίδιες νέες θέσεις εργασίας με όσες από το 2019 μέχρι σήμερα, ενώ υπογράμμισε ότι οι θέσεις που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια δεν είναι 600.000, όπως επαίρεται η κυβέρνηση, αλλά 400.000 με βάση τη Eurostat.

Επεσήμανε επίσης ότι υπήρχε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. 40 με 45% ήταν χαμηλότεροι οι λογαριασμοί ρεύματος ενώ ταυτόχρονα υπήρχε και ένα συνεκτικό πρόγραμμα στήριξης της ευαλωτότητας που επέτρεψε τη βελτίωση του δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

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Ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε με ένα συνεκτικό πρόγραμμα τετραετούς διακυβέρνησης που στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη διαχείριση των ήδη χαρτογραφημένων αναγκών, όπως εξήγησε. Και προσέθεσε ότι για κάθε πρόγραμμα, είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός δεικτών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων.

Ανέδειξε την «επώδυνη αντίφαση» που υπάρχει μεταξύ των δύο προτάσεων Ν.Δ. και ΕΛ.Α.Σ. Από τον κ. Μητσοτάκη δεν παρουσιάστηκε «κανένα σχέδιο, ούτε κάποιο ολοκληρωμένο όραμα για την επόμενη μέρα» και ειδικά σε ότι αφορά «την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται μόνο στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και στα ακίνητα τα οποία είναι πάνω από 40% των επενδύσεων αυτή τη στιγμή...».

Ειδικότερα για το στεγαστικό η ΕΛ.Α.Σ. απαντά, όπως εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, όχι με «μέτρα πυροτεχνήματα» αλλά με «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με στόχο να προστατεύσουμε τους πολίτες από τη στεγαστική, την δυσανάλογη στεγαστική επιβάρυνση».

Μεταξύ αυτών ανέφερε ότι «προστατεύουμε την πρώτη κατοικία και διευρύνουμε τα κριτήρια συμμετοχής και ευαλωτότητας. Το σχέδιο περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) υποχρεωτικότητα συμμετοχής των πιστωτών». Η κ. Κουφονικολάκου, ανέφερε επίσης ότι το σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ. περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης χιλιάδων κλειστών σπιτιών, ώστε να διατεθούν για μακροχρόνιες μισθώσεις, παροχή κινήτρων σε δήμους για να περιορίσουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τη δημιουργία ενός Οργανισμού Κοινωνικά Προσιτής Κατοικίας.

Τέλος η Θεώνη Κουφονικολάκου σημείωσε ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι ένα κόμμα τριών μηνών και δεν έχει αναπτύξει ακόμη πλήρως τη δυναμική του «Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πολύ σκληρή δουλειά μπροστά του σε ό, τι αφορά τη διαβούλευση, την αλληλεπίδραση, την εξειδίκευση, την αποσαφήνιση...».

Σε ερώτημα σχετικά με τους στόχους της ΕΛ.Α.Σ. η εκπρόσωπος τύπου απάντησε ότι «υπάρχει τεράστιο ζήτημα διαφθοράς και τεράστιο ζήτημα απόσυρσης της εμπιστοσύνης των ανθρώπων από την πολιτική και αυτό είναι μια επείγουσα ανάγκη για μένα. Επομένως, ο ρόλος και ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουμε σε όλο αυτό δεν είναι για να πάρουμε την εξουσία... Είναι για να στηρίξουμε την κοινωνία. Προϋπόθεση για να στηρίξουμε την κοινωνία είναι να περάσουμε από το ορόσημο του να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης, την ευθύνη της διακυβέρνησης με μια κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες, την ευθύνη, όχι την εξουσία της διακυβέρνησης που δεν μας αφορά».

{https://www.youtube.com/watch?v=LdH8755ep8s}