Όπως είπε, ο πρωθυπουργός παρουσίασε «προεκλογικά αποσπασματικά μέτρα, πυροτεχνήματα», χωρίς σχέδιο και όραμα για τη χώρα.

«Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζούμε» απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου στον αστεϊσμό του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη ΔΕΘ. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. μίλησε στη Ναυτεμπορική TV και τον δημοσιογράφο Σπύρο Παπαδάκη όπου σχολίασε την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας ότι παρουσίασε «προεκλογικά αποσπασματικά μέτρα, πυροτεχνήματα», χωρίς σχέδιο και όραμα για τη χώρα. Ειδικά για τα επιδόματα που εξήγγειλε ο Κ. Μητσοτάκης αναρωτήθηκε σε τι ωφελούν χωρίς ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας αφού τα επιδόματα θα τα “καταβροχθίσει” ο πληθωρισμός.

«Η χθεσινή ομιλία είναι μια βαθιά ελλειμματική ομιλία, γιατί βρισκόμαστε στο κατώφλι πολλαπλών προκλήσεων του δημογραφικού, της κλιματικής αλλαγής σε μια χώρα, η οποία έχει ιδιαίτερες προκλήσεις σε ότι αφορά την παραγωγικότητα και δεν παρουσίασε κανένα πολιτικό σχέδιο. Κανένα όραμα δεν μοιράστηκε. Κανένα πλάνο για να αποκαταστήσει αυτού του είδους τις στρεβλώσεις και αυτού του είδους τα κενά. Δεν είπε πως θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δεν είπε πως θα βοηθήσει τη χώρα να παράγει πλούτο βιώσιμα. Αυτό είναι μια επείγουσα ανάγκη. Πρέπει να το καταλάβουμε όλες και όλοι. Είναι το αντίθετο από αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. έδωσε τεράστιο βάρος σε ό,τι αφορά τον παραγωγικό μετασχηματισμό, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, την ανάπτυξη της μεταποίησης, της βιομηχανικής πολιτικής μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, την επένδυση στην ενέργεια, στην καινοτομία, στην έρευνα και ούτω καθεξής».

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«Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω σε σχέση με την ομιλία που ακούσαμε είναι το εξής: Ακριβώς επειδή δεν προσέρχεται με κάποιο συνολικό όραμα, με ένα πλάνο δηλαδή διαχείρισης των μεγάλων προκλήσεων για την επόμενη μέρα, κατέφυγε πάλι σε επιδόματα και voucher. Μα ό,τι και να δώσει, χωρίς ένα παράλληλο σχέδιο, στιβαρό, ουσιαστικό, συγκροτημένο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, θα το καταβροχθίσει ο πληθωρισμός».

«Ωραία που τα λες μα έλα που σε ζούμε»

Εξήγησε ότι «δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το να μην έχεις ένα ολοκληρωμένο πλάνο. Να υπάρχει η επίφαση της επιμέλειας, αλλά αδιανόητη προχειρότητα από πίσω και να πετάς προεκλογικά αποσπασματικά μέτρα, πυροτεχνήματα. Ο κ. Μητσοτάκης εκκινεί με ένα τέλος πάντων κατ’ ευφημισμόν σχέδιο που περιλαμβάνει χρέος, απασχόληση, εισοδήματα σαν αυτά που αναφέρατε, με μια βολική υπόθεση ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με τον ίδιο τρόπο που αναπτύσσεται τώρα, με 2% δηλαδή κατ’ έτος. Όμως δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας λέει ότι το 2029 ο ρυθμός θα πέσει στο 1,3%. Μιλάμε για ένα κενό δομικού χαρακτήρα, έναν κίνδυνο πραγματικό. Αντίθετα, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αυτό που έκανε στην πραγματικότητα είναι ότι αντί να μοιραστεί ένα ουσιαστικό, ένα πλούσιο πολιτικό όραμα για το μέλλον της χώρας, μοίρασε κινδυνολογία. Υπάρχει κίνδυνος επιτήρησης, η χώρα να εκτροχιαστεί... Και ποιος το είπε; Ο πρόεδρος του κόμματος που εκτροχίασε ευθύς, εξαρχής, δημοσιονομικά τη χώρα. Είπε μάλιστα εν παρόδω σε ένα σημείο και αυτό νομίζω ότι αξίζει να σημειωθεί, “ποιος θέλει να επενδύσει σε μια χώρα, που δεν ξέρει την επόμενη κυβέρνηση”; Αλήθεια; Δηλαδή σε μια χώρα με δημοκρατικές διαδικασίες, ποιος θέλει να επενδύσει;».

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«Το τελευταίο που πρέπει να πω είναι σε σχέση με τα επιμέρους σημεία. Δηλαδή, ως προς την αύξηση του κατώτατου μισθού, υπολείπεται, βγαίνει δηλαδή πολύ λιγότερος. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στο οποίο ο κατώτατος μισθός ανεβαίνει την επόμενη χρονιά, το ‘27, όχι το ‘28 όπως στο σχέδιο του κ. Μητσοτάκη και συγχρόνως όμως -γι αυτό μιλάω για ολιστική διαχείριση- προβλέπεται η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η ενίσχυση των κλαδικών συμβάσεων, η ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας και ούτω καθεξής, προκειμένου να υπάρχει και ουσιαστική εξασφάλιση της υλοποίησης εν τοις πράγμασι. Επομένως, υπολείπεται και στα επιμέρους (μέτρα σε σχέση με το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ). Ήρθε δε σε μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη για τους Έλληνες πολίτες να κάνει αστεία. Είπε «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ήταν αρκετά χαριτωμένο αυτό το σημείο. Κι εμείς με την ίδια διάθεση του απαντάμε Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζούμε. Σε ζούμε στην ακρίβεια, στη στεγαστική επιβάρυνση, στην ενεργειακή φτώχεια, στην υλική στέρηση, στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σε ζούμε στη διαφθορά, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα Τέμπη, στις υποκλοπές, στην αρχειοθέτηση, στη συγκάλυψη, σε ζούμε στις απευθείας αναθέσεις, στους κλειστούς διαγωνισμούς, σε ζούμε σε ένα επίπεδο διαφθοράς, το οποίο δεν το έχει ξαναδεί ποτέ η χώρα. Επομένως, αυτή είναι η απάντησή».

Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου ως προς αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι η χώρα χρειάζεται μία σταθερή κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2027, η Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε: «Η χώρα χρειάζεται μία ικανή κυβέρνηση, όχι μία κυβέρνηση, η οποία συνέχεια εμφανίζει διαδοχικά σκάνδαλα διαφθοράς. Όχι μία κυβέρνηση η οποία σέρνει τη χώρα σε περιπέτειες με διαδοχικές δημοσιονομικές διορθώσεις. Όχι μία κυβέρνηση, η οποία έχει καθηλώσει τη χώρα στην τελευταία θέση σε ό, τι αφορά την αγοραστική δύναμη 18.000 για τους Έλληνες, 40.000 ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους. Καταλαβαίνετε γιατί απόσταση μιλάμε αυτή τη στιγμή; Η χώρα χρειάζεται μία κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να ελέγξει τα καρτέλ και την ακρίβεια, μια κυβέρνηση η οποία να μην χαϊδεύει συνεχώς τις τράπεζες. Η χώρα έχει επείγουσα ανάγκη από μια κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να ασχοληθεί με τα ζητήματα της υγείας και της παιδείας με ολοκληρωμένο τρόπο, μας είπε εκατό φορές ο κ. Μητσοτάκης για ένα νέο χώρο που εγκαινιάστηκε. Δεν μας είπε τίποτα για το προσωπικό. Δεν μας είπε τίποτα για τις λίστες αναμονής. Δεν μας είπε τίποτα για τις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας, στις οποίες η χώρα μας είναι στη ντροπιαστική κορυφή στην κατάταξη της Eurostat».