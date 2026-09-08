Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ενδεικτική πινακίδα τιμής για δύο προϊόντα που βρίσκονταν προς διάθεση στους καταναλωτές.

Πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών «Κωτσόβολος» στον Πειραιά, έπειτα από έλεγχο στον οποίο διαπιστώθηκε παράβαση των κανόνων σχετικά με την αναγραφή των τιμών των προϊόντων.

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, το πρόστιμο επιβλήθηκε στην επιχείρηση «NEXT GEN RETAIL SERVICES ΜΟΝ. Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ». Η παράβαση διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου στο υποκατάστημα της επιχείρησης στην οδό Τσαμαδού 26 & Φίλωνος στον Πειραιά.

Ποια προϊόντα δεν είχαν τιμή

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε η προβλεπόμενη ενδεικτική πινακίδα τιμής για δύο προϊόντα. Πρόκειται για: Μπαταρίες Energizer LR44/A76 Alkaline Πολύπριζο Crystal Audio 6T2 Η έλλειψη της σχετικής ένδειξης τιμής κρίθηκε παράβαση του άρθρου 2Α παράγραφος 2 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., όπως ισχύουν.

Η απόφαση επιβολής του προστίμου, με αριθμό 1137901/08-09-2026, υπογράφηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά και Νήσων. Το πρόστιμο ανέρχεται συνολικά σε 2.000 ευρώ.