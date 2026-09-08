«Έχει ενδιαφέρον ότι η κυβέρνηση επιμένει να εξηγεί στους πολίτες πως περίπου δεν αντιλαμβάνονται σωστά την οικονομική τους κατάσταση» τονίζει η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού της ΕΛΑΣ.

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, εκτός μνημονίων, με ρυθμισμένο χρέος και με 36 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει ενδιαφέρον ότι η κυβέρνηση επιμένει να εξηγεί στους πολίτες πως περίπου δεν αντιλαμβάνονται σωστά την οικονομική τους κατάσταση», αναφέρει σε δήλωσή της η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού της ΕΛΑΣ, Ευγενίας Φωτονιάτα και προσθέτει:

«Ότι, παρά την πίεση στο εισόδημα, το κόστος ζωής, τη στέγη, την υγεία και την εκπαίδευση, οι Έλληνες μάλλον κάνουν λάθος όταν στις μετρήσεις λένε ότι το 2019 περνούσαν καλύτερα.

Μπορεί όμως και να ξέρουν κάτι περισσότερο για την καθημερινότητά τους.

Και επειδή στο τέλος δεν κυβερνούν οι παρουσιάσεις αλλά τα αποτελέσματα, ας δούμε τι άφησε πίσω της αυτή η επταετία στους πραγματικούς δείκτες».

Καταλήγοντας υπογραμμίζει: «Γιατί όταν η κυβερνητική αφήγηση συγκρούεται με την πραγματικότητα, συνήθως δεν φταίει η πραγματικότητα» και παρουσιάζει τα σχετικά νούμερα.