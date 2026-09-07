Το διαβατήριο της Γιου Τινγκ βρέθηκε σκισμένο στο Γαλάτσι – Νέα ερωτήματα για την εξαφάνιση της μεσίτριας από την Αρτέμιδα.

Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο στην υπόθεση εξαφάνισης της Γιου Τινγκ, της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου 2026 από τη Λούτσα, όπου διέμενε με τον Έλληνα σύζυγό της. Τέσσερις μήνες μετά, οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται, ενώ ένα νέο εύρημα έχει ήδη περάσει στο μικροσκόπιο των Αρχών. Πρόκειται για το διαβατήριο της 50χρονης, το οποίο εντοπίστηκε στο Γαλάτσι. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το έγγραφο βρέθηκε σε διαφορετικό σημείο από εκεί όπου είχε εντοπιστεί το κινητό τηλέφωνο της Γιου Τινγκ.

Το διαβατήριο βρέθηκε σκισμένο και φθαρμένο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το διαβατήριο της Γιου Τινγκ εντοπίστηκε σκισμένο και αρκετά φθαρμένο από την έκθεση στον ήλιο. Το εύρημα εξετάζεται πλέον προσεκτικά, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το διαβατήριο βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και αν μπορεί να δώσει στοιχεία για τις κινήσεις της 50χρονης μετά την εξαφάνισή της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο της Γιου Τινγκ είχε βρεθεί στο κέντρο της Αθήνας, σε διαφορετική περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τηλέφωνο φέρεται να εντοπίστηκε σε πάροδο της οδού Λευκωσίας, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής, από άνδρα βουλγαρικής καταγωγής και στη συνέχεια να παραδόθηκε σε άλλα πρόσωπα. Η απόσταση ανάμεσα στα δύο σημεία όπου βρέθηκαν το κινητό και το διαβατήριο αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που καλούνται να αξιολογήσουν οι ερευνητές.

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Στο μικροσκόπιο η διαδρομή στην Πατησίων

Παράλληλα, σημαντικό κομμάτι της έρευνας παραμένει η διαδρομή της Γιου Τινγκ στην Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής. Εκεί φέρεται να καταγράφεται το τελευταίο ίχνος της 50χρονης και πλέον οι Αρχές επιχειρούν να συνδέσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της. Το νέο εύρημα στο Γαλάτσι προσθέτει ένα ακόμη σημείο στον χάρτη της έρευνας, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στο διαβατήριο και σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή περιστατικό.

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Νέα κατάθεση στις έρευνες

Στο μεταξύ, οι Αρχές αξιολογούν και νέες πληροφορίες που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει κατάθεση γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση της εξαφάνισης. Η υπόθεση έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις, καθώς για τον εντοπισμό της Γιου Τινγκ έχουν κινητοποιηθεί αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα και την Κίνα, ενώ στην έρευνα εμπλέκεται και η Interpol.

Στόχος είναι να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της 50χρονης ή να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δοθεί απάντηση για το πού βρίσκεται η Γιου Τινγκ και τι ακριβώς συνέβη μετά την εξαφάνισή της.