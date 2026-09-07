Η νέα φωτογραφία της Δανάης Μπάρκα μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της.

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της φαίνεται πως διανύει η Δανάη Μπάρκα, καθώς λίγους μήνες μετά τον γάμο της με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, περιμένουν το πρώτο τους παιδάκι.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσω των social media, με την ανάρτησή της να συγκεντρώνει πολύ γρήγορα χιλιάδες likes και θετικά σχόλια.

Η ίδια, συνεχίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, κάνοντας γνωστό ότι βρίσκεται σε μία περίοδο αλλαγών που αφορούν το σπίτι της.

Συγκεκριμένα, μοιράζεται βίντεο και στιγμιότυπα από τις αλλαγές που κάνουν στον χώρο τους λίγο πριν υποδεχθούν το πρώτο τους παιδί.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα, επέστρεψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αναρτώντας μία φωτογραφία της στην οποία εμφανίζεται με φουσκωμένη κοιλίτσα.

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Χαμογελά και κοιτά την κάμερα, ενώ παράλληλα στέλνει στους διαδικτυακούς της φίλους το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας: «Νέα εβδομάδα, νέα ενέργεια. Κράτα κοντά σου ό,τι σε φωτίζει και άφησε χώρο για όλα τα όμορφα που έρχονται», γράφει χαρακτηριστικά.

Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης, ανακοίνωσαν μέσω social media την ευχάριστη είδηση της εγκυμοσύνης, προχωρώντας σε μία ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση.

Στις φωτογραφίες, εμφανίζονται οι δυο τους ντυμένοι στα λευκά να ποζάρουν με φόντο το ηλιοβασίλεμα, την ώρα που ο Φάνης Μπότσης ακουμπά τρυφερά τη σύζυγό του:

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα… και απ’ τους τρεις μας!», έγραφε στην δημοσίευση η Δανάη Μπάρκα.

{https://www.instagram.com/p/DcwQ7glDFdt/?hl=el&img_index=1}