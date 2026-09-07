Οι έντονες κινήσεις προς τους συνεργάτες του.

Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του, με τα στιγμιότυπα από τις έντονες κινήσεις του τραγουδιστή να καταγράφονται από το κοινό και να κυκλοφορούν στο Tik Tok.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος βρέθηκε την Παρασκευή στη Λαμία, στο στάδιο «Αθανάσιος Διάκος», και σε στιγμιότυπα που κατέγραψαν θεατές, φαίνεται να έχει εκνευριστεί και χωρίς να σταματά να τραγουδά το κομμάτι «Κοίτα να μαθαίνεις», κουνούσε τα χέρια του, δείχνοντας στα άτομα της παραγωγής τι έπρεπε να κάνουν.

«Κλείστε το», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής.

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