«Δεν βιαζόμαστε» είπε ο Μάριος Σαλμάς για το πότε θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα Σαμαρά και πρόσθεσε: «Όσο διογκώνεται, θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο».

Ως αποτέλεσμα ενός ισχυρού αιτήματος από την κοινωνία παρουσίασε ο Μάριος Σαλμάς το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, στο οποίο θα συμμετάσχει ως υποψήφιος βουλευτής. Ο ανεξάρτητος βουλευτής τοποθετήθηκε στον απόηχο του βίντεο που ανέβασε ο πρώην πρωθυπουργός, τονίζοντας: «Ο Αντώνης Σαμαράς ίσως αναγνώρισε ένα λάθος που έκανε στην παράταξη. Που στήριξε τον Μητσοτάκη για αρχηγό και τον έκανε υπουργό του και σήμερα έχει τη ΝΔ στο 22- 23%».

«H ιστορία κρίθηκε το 2009. Τα γεγονότα του 1993 κρίθηκαν το 2009 από τη βάση της ΝΔ. Και λίγο μετά, το 2012, από τον ελληνικό λαό. Έκλεισε το κεφάλαιο. Αναμετρήθηκε εκπρόσωπος της οικογένειας Μητσοτάκη με τον κ. Σαμαρά το 2009 και εκλέχθηκε ο κ. Σαμαράς. Τέλειωσε», είπε ακόμα ο Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Μην ξεχνάμε πώς προκύπτει το κόμμα Σαμαρά. Είναι αίτημα της κοινωνίας. Υπάρχει ένας κόσμος που δεν είναι ευχαριστημένος από την κυβέρνηση Μητσοτάκης. Αυτοί πήγαν στον Σαμαρά και του είπαν «κάνε κάτι για να μας δώσεις μια εναλλακτική λύση για μετά τον Μητσοτάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς τα ζυγίζει, τα συνθέτει, βλέπει ότι αυτό είναι μεγάλο το κίνημα από την κοινωνία. Δεν είναι μόνο από τη ΝΔ. Το πότε τελειώνει η καριέρα του καθενός δεν το καθορίζει ο κ. Μητσοτάκης. Μας διέγραψε επειδή διαφωνούμε πολιτικά. Τι φαντάστηκε ο κ. Μητσοτάκης ότι μας διέγραψε και εμείς θα σταματήσουμε να μαχόμαστε για τις ιδέες μας και τις αξίες μας; Δεν γίνονται αυτά», είπε ακόμα.

Τέλος, σε ερώτηση που δέχθηκε για το πότε θα παρουσιαστεί το κόμμα, απάντησε: «Όσο διογκώνεται, θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο. Δεν βιαζόμαστε».