Ο ανεξάρτητος βουλευτής γνωστοποίησε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος με το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Ο Μάριος Σαλμάς αποκάλυψε ότι συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά και γνωστοποίησε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος με το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού. «Αν με ρωτάτε πού θα τρώγαμε, θα έλεγα στη Νέα Ιωνία και την Αγία Παρασκευή», είπε με νόημα όταν ρωτήθηκε για το πού θα ήθελε να είναι υποψήφιος.

«Ξεκίνησα 25 ετών όταν ήμουν υποψήφιος με την Πολιτική Άνοιξη στην Αιτωλοακαρνανία. Όταν τελείωσε, με κάλεσε ο Κ. Καραμανλής για να αλλάξουμε τη χώρα, όπως έλεγε. Εξελέγην 11 φορές πρώτος – πλην μιας – βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, όταν ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είδα πως δεν πολέμησε τη διαφθορά, κατάλαβα πως δεν υπάρχει λόγος να υπηρετώ μια πολιτική όπου δεν μου ταιριάζει», είπε αρχικά ο Μάριος Σαλμάς στο κανάλι της Ναυτεμπορικής.

Αναφέρθηκε ακόμη στην κοινή του πολιτική διαδρομή με τον Αντώνη Σαμαρά και τις συνθήκες διαγραφής τους από τη Νέα Δημοκρατία.

«Και στους δυο μας ο Μητσοτάκης είπε ότι ‘οι ιδέες σας και οι αξίες σας δεν χωράνε στη ΝΔ’. Αυτοί που με ψήφισαν θεωρούσαν ότι τους εκπροσωπώ επειδή έχουμε τις ίδιες αξίες. Ή οι πολίτες δεν είχαν καταλάβει, είτε όντως δεν έχουμε τις ίδιες αρχές και αξίες. Είχα δύο επιλογές, η πρώτη να συνεχίσω στην Ιατρική στο Πανεπιστήμιο και η δεύτερη να παραμείνω στη μάχη για τις ιδέες και τις αξίες. Το να διαχειρίζονται το μέλλον των παιδιών μας άνθρωποι που δεν έχουν πολιτική ηθική, παριστάνουν τους ειδικούς είναι βαρύ», συμπλήρωσε.

«Όλα αυτά τα είπα 9 μήνες μετά τις εκλογές», τόνισε και συνέχισε: «Τι κριτική να κάνεις εν μέσω κορονοϊού. Φτάσαμε να φανεί η διαχείριση του δημοσίου χρήματος το 2023. Δεν εκτυλίχθηκε η σωστή ατζέντα μετά την πανδημία. Όταν κατάλαβα ότι δεν τον ενδιάφεραν πολλά, τα είπα στην ΚΟ. Συγκρούστηκα από τότε. Με τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε συμφωνήσει στις κουβέντες σε επίπεδο πολιτικής στο 90%. Οι κουβέντες μας δεν είναι πώς θα βγω βουλευτής. Είναι βαθιά πολιτικές», υπογράμμισε ο Μάριος Σαλμάς.

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«Επειδή το αν θα κάνει κόμμα ή όχι, να του δώσουμε το δικαίωμα να επιλέξει αυτός τον χρόνο. Θα με βοηθούσε να το ανακοινώσει άμεσα. Αν με ρωτάτε πού θα τρώγαμε, θα έλεγα στη Νέα Ιωνία και την Αγία Παρασκευή», τόνισε με νόημα.

«Ο Αντ. Σαμαράς τα ζυγίζει όλα και θα πάρει τις αποφάσεις του με βάση τα αιτήματα της κοινωνίας. Δεν ξέρω ημερομηνία ανακοινώσεων, αυτό είναι κάτι που θα γίνει από την κοινωνία», σημείωσε.