Και σταθερή στήριξη στην κυβέρνηση από τους τρεις ανεξάρτητους «Σπαρτιάτες».

Η ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο Δένδια την Παρασκευή στη Βουλή μάλλον έβγαλε ...ειδησούλες.

Ο διαγραφείς από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μάριος Σαλμάς ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου.

Λευκό ψήφισε η Αθηνά Λινού, ανεξάρτητος βουλευτής, που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Υπέρ βεβαίως ψήφισαν και οι τρεις πρώην «Σπαρτιάτες» και νυν ανεξάρτητοι, οι οποίοι αποτελούν πλέον μέρος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Τώρα πώς από «παιδιά του Κασιδιάρη» -όπως έχουν αναγνωριστεί από τη Βουλή οι «Σπαρτιάτες» - έφτασαν να στηρίζουν παντού Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ασφαλώς αντικείμενο ...έρευνας!

