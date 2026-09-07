Μείωση της έκτασης των αμπελώνων, ενώ ο πολύ ξηρός και ζεστός καιρός έπληξε τα αμπέλια.

Η οινοπαραγωγή στη Γαλλία αναμένεται να πέσει φέτος κάτω από τα 34 εκατομμύρια εκατόλιτρα, μειωμένη κατά 6% από το 2025 και 17% κάτω από το μέσο όρο της περιόδου 2021/25, λόγω μείωσης της έκτασης των αμπελώνων και επειδή ο πολύ ξηρός και ζεστός καιρός έπληξε τα αμπέλια, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας.

Στην πρώτη εκτίμησή του για τον φετινό τρύγο, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι πρόκειται για μία από τις χειρότερες χρονιές των τελευταίων 30 ετών για την παραγωγή κρασιού.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ