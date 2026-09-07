Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα μεταλλαγμένα καταργεί βασικές ασφαλιστικές δικλείδες: επιτρέπει τη διακίνηση μεταλλαγμένων φυτών χωρίς σήμανση στα τρόφιμα, χωρίς αξιολόγηση κινδύνου και χωρίς κανόνες ιχνηλασιμότητας.

Την ώρα που η Σλοβακία προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για να μπλοκάρει τη χαλάρωση της νομοθεσίας για τα νέα μεταλλαγμένα (Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές - ΝΓΤ1), η ελληνική κυβέρνηση παραμένει αφοπλιστικά αδρανής, δεχόμενη σφοδρά πυρά από περιβαλλοντικές και αγροτικές οργανώσεις.

Παρά την αγροτική παράδοση της χώρας και την περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη που επιβάλλει την προσήλωση στην ποιοτική παραγωγή, η Ελλάδα συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές της συμπολίτευσης υπερψήφισαν στη σχετική ψηφοφορία της 17ης Ιουνίου 2026 τη χαλάρωση των μέτρων ασφαλείας, καθιστώντας την τωρινή διοίκηση την πρώτη ελληνική κυβέρνηση που τάσσεται ανοιχτά υπέρ των μεταλλαγμένων - σε πλήρη αντίθεση με το παρελθόν, όταν η χώρα είχε πρωτοστατήσει στο ευρωπαϊκό de facto moratorium και είχε ανακηρυχθεί σε «Ζώνη Ελεύθερη από Μεταλλαγμένα».

Ο νέος Κανονισμός καταργεί θεμελιώδεις ασφαλιστικές δικλείδες για την κατηγορία ΝΓΤ1 (που καλύπτει το 90% των νέων γενετικά τροποποιημένων φυτών), επιτρέποντας τη διακίνηση τροφίμων χωρίς σήμανση, αξιολόγηση κινδύνου ή δυνατότητα ιχνηλασιμότητας. Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι η εξέλιξη αυτή αφαιρεί από τους καταναλωτές το δικαίωμα να γνωρίζουν τι καταναλώνουν, εκθέτει τους εγχώριους παραγωγούς συμβατικών και βιολογικών προϊόντων στον κίνδυνο ανεξέλεγκτης επιμόλυνσης, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει τον έλεγχο της τροφής σε ελάχιστες πολυεθνικές μέσω πατεντών, απειλώντας να αυξήσει τις τιμές.

Μετά από σχετική επιστολή που απέστειλε τον Ιούλιο στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης η Greenpeace - επισημαίνοντας ότι ο Κανονισμός παραβιάζει την Αρχή της Προφύλαξης, το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη νομολογία του ΔΕΕ - οι οργανώσεις καλούν ξανά την κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη «δεύτερη ευκαιρία» που της δίνεται.

Ζητούν από τον πρωθυπουργό να σταματήσει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών και να στηρίξει ενεργά την προσφυγή της Σλοβακίας στο ΔΕΕ, είτε μέσω «Πρόσθετης Παρέμβασης» είτε με «Υπόμνημα Παρέμβασης», προστατεύοντας - έστω και την ύστατη στιγμή - την ελληνική γεωργία, τη δημόσια υγεία και τη βιοποικιλότητα.