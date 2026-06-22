Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον ΣΚΑΪ ανάμεσα στον Νίκο Φαραντούρη και τον Δημήτρη Τσιόδρα. «Λαϊκιστή με βούλα» χαρακτήρισε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ ο Άρης Πορτοσάλτε.

Άγρια κόντρα ανάμεσα στονΝίκο Φαραντούρη και τον Δημήτρη Τσιόδρα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/6) στον ΣΚΑΪ, με αφορμή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και τα μεταλλαγμένα προϊόντα.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έσπασε για πρώτη φορά η ελληνική γραμμή» στο ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στήριξε ρύθμιση που, όπως ανέφερε, δεν θα υποχρεώνει πλέον την αναγραφή στο ράφι των σούπερ μάρκετ ότι ένα προϊόν είναι μεταλλαγμένο, ακόμη και σε περιπτώσεις έως 20 γονιδιακών τροποποιήσεων.

Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών είχε στηρίξει την πρόταση κανονισμού, ενώ έκανε λόγο για «περιορισμό του δικαιώματος του καταναλωτή να γνωρίζει τι καταναλώνει». Παράλληλα, σημείωσε ότι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπήρξαν θετικές ψήφοι υπέρ του κανονισμού, ενώ οι Σοσιαλιστές τοποθετήθηκαν κατά, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «με ΠΑΣΟΚ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία όχι».

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Τηλεφωνική παρέμβαση Τσιόδρα

Ο Δημήτρης Τσιόδρας πραγματοποίησε τηλεφωνική παρέμβαση, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση αφορά τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και όχι κλασικά «μεταλλαγμένα», εξηγώντας ότι πρόκειται για επιστημονικές παρεμβάσεις στο ίδιο το φυτό με στόχο τη μείωση της ανάγκης για νερό, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, προς όφελος τόσο των αγροτών όσο και των καταναλωτών.

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Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν πρόκειται για μεταφορά γονιδίων μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, αλλά για στοχευμένη βελτίωση των υπαρχόντων φυτών, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κατά των «παραδοσιακών μεταλλαγμένων», ενώ υπερψήφισε τις νέες τεχνολογίες γονιδιωματικής παρέμβασης.

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«Μπρα ντε φερ» Φαραντούρη - Πορτοσάλτε

Προηγουμένως είχαν ανέβει οι τόνοι κι ανάμεσα στον Νίκο Φαραντούρη και τον Άρη Πορτοσάλτε, με τον δημοσιογράφο να τον χαρακτηρίζει ως «λαϊκιστή με Βούλα», τονίζοντας πως δεν πιστεύει τα όσα λέει. Από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ απάντησε πως περιγράφει μία αντικειμενική πραγματικότητα, και εξήγησε ακόμα: «Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι πατέντες για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, συγκεντρώνονται έτσι στα χέρια δύο εταιρειών, άρα η αγροτική παραγωγή, οι σπόροι και η διατροφική αλυσίδα, είναι στα χέρια δύο εταιρειών».