Ο κ. Φαραντούρης, μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστήριξε ότι η έκθεση αναδεικνύει σημαντικές αδυναμίες και ανισορροπίες σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Την άποψη ότι η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα δεν δικαιολογεί θριαμβολογίες εξέφρασε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της Κομισιόν που δημοσιοποιήθηκαν χθες.

Ο κ. Φαραντούρης, μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστήριξε ότι η έκθεση αναδεικνύει σημαντικές αδυναμίες και ανισορροπίες σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Όπως ανέφερε, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία χαρακτήρισε «φίλα προσκείμενη» προς την κυβέρνηση, εντοπίζει πέντε βασικά μέτωπα προβλημάτων που αφορούν τα δημοσιονομικά και την οικονομία, τη λειτουργία του κράτους, τη γραφειοκρατία και το επιχειρηματικό περιβάλλον, την αγορά ενέργειας, καθώς και τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα.

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, η έκθεση καταγράφει σειρά παθογενειών, όπως οι καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης, οι γραφειοκρατικές στρεβλώσεις στη δημόσια διοίκηση, η απουσία ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, οι υψηλές τιμές ενέργειας και τα φαινόμενα ενεργειακής φτώχειας. Παράλληλα, επισημαίνει προβλήματα στην αγορά εργασίας, με έμφαση στις χαμηλά αμειβόμενες και μη ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, ενώ αναφέρεται και στις ελλείψεις στους τομείς της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης.

Ο κ. Φαραντούρης στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα της περιφερειακής υγειονομικής κάλυψης και της προσχολικής αγωγής, σημειώνοντας ότι η έκθεση καταγράφει ελλείψεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας στην περιφέρεια και τα νησιά, καθώς και σημαντικά κενά στη φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς σταθμούς. Αναφορά γίνεται επίσης στο αυξημένο κόστος στέγασης, στα υψηλά ενοίκια και στην περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών.

Παρουσιάζοντας τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι το κόμμα διαθέτει ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναδεικνύει η Κομισιόν. Όπως είπε, οι προτάσεις περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση μέσω του σχεδίου «Αναστάσης Πεπονής», παρεμβάσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέτρα για την παιδεία και την κοινωνική στέγαση, καθώς και δράσεις για την αύξηση της απασχόλησης γυναικών και νέων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ανέφερε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ προβλέπει λύσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης με διασφάλιση της ανεξαρτησίας της.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν μένει σε γενικότητες. Έχει έτοιμες, κοστολογημένες λύσεις στα προβλήματα που θέτει ακόμη και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι έτοιμο να τις εφαρμόσει με το κυβερνητικό του πρόγραμμα», κατέληξε ο κ. Φαραντούρης.