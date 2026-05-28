Ο Φαραντούρης ζητά διευκρινίσεις για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Ελλάδα.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης, κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας διευκρινίσεις για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Ελλάδα εξαιτίας ζητημάτων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επικαλείται επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, προς την Κομισιόν, με ημερομηνία 22 Μαΐου 2026, στην οποία καταγράφονται σοβαρές ανησυχίες για την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στην επιστολή, οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να ενεργοποιήσουν τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092 για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Φαραντούρης υποστηρίζει ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη, για πρώτη φορά, με τον κίνδυνο απώλειας κοινοτικών πόρων λόγω παραβίασης αρχών του κράτους δικαίου, αποδίδοντας την ευθύνη στις κυβερνητικές επιλογές. Όπως αναφέρει, η επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κάνει λόγο για αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα, καθώς και για σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Στο επίκεντρο των αιτιάσεων βρίσκονται οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με τις οποίες θεσπίστηκε ειδική διαδικασία για κακουργήματα βουλευτών, αλλά και η άρνηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει απόφαση του Συλλογικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Με την ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά να διευκρινιστεί αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μελετήσει την επιστολή της Λάουρα Κοβέσι, πώς αξιολογεί τις νομοθετικές παρεμβάσεις και τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και ποια μέτρα προτίθεται να εισηγηθεί για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που έχουν εκφραστεί.

Σε δήλωσή του από τις Βρυξέλλες, ο Νικόλας Φαραντούρης υποστήριξε ότι η διάβρωση του κράτους δικαίου και η σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τη χώρα, προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα ενδέχεται να χάσει πολύτιμους κοινοτικούς πόρους που προορίζονται για την ανάπτυξη και τους πολίτες. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει, όπως ανέφερε, τις προσπάθειες συγκάλυψης σκανδάλων και την ευνοϊκή μεταχείριση πολιτικών προσώπων από τη Δικαιοσύνη, ώστε να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για τη χρηματοδότηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.