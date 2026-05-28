Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να δηλώνουν πως «δεν υπάρχει λόγος άγχους», όμως οι απανωτές επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα δείχνουν ότι η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού μόνο ψυχραιμία δεν προκαλεί στη Χαριλάου Τρικούπη.

Η σχεδόν άμεση αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, μόλις λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, την Τρίτη στο Θησείο, έδειξε ότι στο ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη ανησυχία και εμφανή αμηχανία την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο.

Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήταν ιδιαίτερα επιθετική, χαρακτηρίζοντας το νέο κόμμα ως «ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα», αμφισβητώντας την αξιοπιστία του πρώην πρωθυπουργού σε όλα τα βασικά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέροντας στο προσκήνιο τόσο την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όσο και τις σχέσεις του με τους ΑΝΕΛ, τα κομματικά ΜΜΕ και τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην πραγματικότητα, στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι η επιστροφή Τσίπρα δημιουργεί ένα εντελώς νέο πολιτικό τοπίο στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης, με αρκετούς στη Χαριλάου Τρικούπη να βλέπουν ξανά μπροστά τους το ενδεχόμενο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρεθεί σε δεύτερο ρόλο και όχι σε αυτόν του πρωταγωνιστή.

Κι αυτό, μάλιστα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να παγιώσει την εικόνα του βασικού εναλλακτικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλη μέρα χθες, Τετάρτη, κορυφαία στελέχη του κόμματος ασχολήθηκαν αποκλειστικά με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του εγχείρημα, επιχειρώντας να διαμορφώσουν από νωρίς αρνητικό πολιτικό και επικοινωνιακό κλίμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μπορεί να δήλωσε ότι «δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έχουμε άγχος», ωστόσο η συνολική επιχειρηματολογία του έδειχνε ακριβώς το αντίθετο. Περιέγραψε το νέο κόμμα ως «προϊόν μάρκετινγκ», μίλησε για «έλλειψη πολιτικής ουσίας», για προσπάθεια να γίνει «viral», ενώ επέμεινε πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν διαθέτει «πραγματική γείωση στην κοινωνία».

Παράλληλα, επιχείρησε να αποδομήσει και το πολιτικό αφήγημα της επιστροφής Τσίπρα, λέγοντας ότι στη διακήρυξη «λέγονται σε πολλά σημεία όσα ήδη λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά με λιγότερες γωνίες γιατί δεν επιθυμεί να έρθει σε ρήξη με συμφέροντα».

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, κάνοντας λόγο ακόμη και για… «μυστική συμφωνία» ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. «Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε, μιλώντας στον Αθήνα 984 ότι «οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου» και εκτίμησε ότι η επαναφορά του πρώην πρωθυπουργού εξυπηρετεί τελικά τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για επανασυσπείρωση ενός δυσαρεστημένου δεξιού ακροατηρίου.

Οι «βολές» από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση - συζήτηση που διοργάνωσε η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής, φρόντισε επίσης να στείλει μηνύματα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς να τον κατονομάσει άμεσα, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για «αντιγραφέα», για «one man show» και «ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες». Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να αντιπαραβάλει το «DNA της Δημοκρατικής Παράταξης» με ένα προσωποκεντρικό πολιτικό εγχείρημα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν σκοπεύει να παραδώσει αμαχητί τον χώρο.

Δεδομένης και της χθεσινής δημοσκόπησης της RealPolls, που δείχνει τον Αλέξη Τσίπρα να προηγείται του ΠΑΣΟΚ κατά 5,5 μονάδες, το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού δεν επηρεάζει μόνο τις ισορροπίες στον χώρο της Αριστεράς, αλλά απειλεί να αναδιατάξει συνολικά τον σχεδιασμό με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ επιχειρούσε να παγιωθεί ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτός είναι πιθανότατα ο λόγος που, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις περί “μηδενικού άγχους”, το νέο κόμμα Τσίπρα μονοπωλεί ήδη σχεδόν το σύνολο της πολιτικής και επικοινωνιακής προσοχής της Χαριλάου Τρικούπη.