Ο καιρός με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Οι πολύ θερμές αέριες μάζες από την δυτική και κεντρική Ευρώπη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν επηρεάζουν αξιόλογα τη χώρα μας καθώς φθάνουν, αρκετά εξασθενημένες.

Σήμερα Τετάρτη, αλλά και κυρίως αύριο Πέμπτη, θα βρεθούμε πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο δεν αναμένεται αυτό το ισχυρό κύμα καύσωνα να απασχολήσει την περιοχή μας.

Ο υδράργυρος θα καταφέρει σήμερα, αργά το μεσημέρι με απόγευμα, να παρουσιάσει μία άνοδο. Ταυτόχρονα η χρονική αστάθεια θα είναι περιορισμένη, δηλαδή οι μπόρες και οι καταιγίδες, αργά το απόγευμα, θα αφορούν τμήματα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας, ακόμη και τα βουνά της Κρήτης, όπου θα δούμε αργά το απόγευμα κάποιες μπόρες ή και καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι έως και 6 μποφόρ ενώ από αύριο θα μπει βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος θα λειτουργήσει σαν καταβάτης - λίβας - για τα ανατολικά ηπειρωτικά, ανεβάζοντας λίγο περισσότερο τη θερμοκρασία. Οπότε αύριο θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 34 βαθμούς και εκεί θα ολοκληρώσει τη δράση της και αυτή η κούρσα ανόδου, μιας και από Παρασκευή περιμένουμε μία υποχώρηση και αστάθεια στα ηπειρωτικά, τις απογευματινές ώρες.

Ο καιρός είναι αρκετά ζεστός, τώρα νωρίς το πρωί. Κατά κανόνα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου. Την περισσότερη δροσιά θα έχουν βορειότερα τμήματα αλλά και προς την Τρίπολη.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας, ανεβαίνει αρκετά ο υδράργυρος και φτάνουμε στο νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο, ακόμα και πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, τις πρωινές ώρες. Αργά το μεσημέρι, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, θα φθάσουμε ακόμα και 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, το εσωτερικό της Θεσσαλίας, τη δυτική Στερεά, το Αγρίνιο, την Άρτα, στο εσωτερικό της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 32 βαθμούς. Στα ίδια γεωγραφικά διαμερίσματα θα ανέβει αύριο, λίγο η θερμοκρασία, κοντά στους 34 βαθμούς. Αύριο θα είναι η πιο ζεστή ημέρα, μιας και από την Παρασκευή, θα αρχίσει η θερμοκρασία να υποχωρεί, κοντά στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη θα έχει ζέστη αλλά και βροχή. Πέμπτη και Παρασκευή θα προσεγγίσουμε υψηλές θερμοκρασίες, θα βγουν μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, δηλαδή πάνω από την ξηρά.

Θέλει προσοχή στο θέμα χαλαζοπτώσεων και κεραυνών, για να προστατευθούμε από την εκκένωση των κεραυνών..

Ο καιρός στην Αττική

Δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Θα δούμε κάποιες τοπικές συννεφιές αργά το απόγευμα στη γύρω ορεινή ζώνη, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Το βοριαδάκι θα επιμείνει μέχρι και το μεσημεράκι.

Σήμερα ο υδράργυρος θα καταφέρει να προσεγγίσει τους 30 βαθμούς. Ίσως αύριο να δούμε λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, κοντά στους 32 βαθμούς.

Από την Παρασκευή η θερμοκρασία θα τραβήξει την κατηφόρα, για να πλησιάσει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τον νομό Αττικής, να μη θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για βροχές,.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, αν και η ημέρα ξεκινάει με ήπιες καιρικές συνθήκες, το απόγευμα περιμένουμε συννεφιές αστάθειας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες για μπόρες και καταιγίδες. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και ο υδράργυρος κοντά στους 29 με 30 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη είναι η κορύφωση της ζέστης και από την άλλη είναι και κορύφωση της αστάθειας. Μπορεί η ημέρα να ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες, θα δούμε και ζέστη, 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κοντά στο απόγευμα θα ξεσπάσουν μπόρες και καταιγίδες, προς την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, ακόμη και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, πιθανόν και στο εσωτερικό της Κρήτης. Είναι φαινόμενα που δεν έχουν μεγάλη διάρκεια , είναι όμως δυνατό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονους κεραυνούς.

Την Παρασκευή, επιμένουμε οι χρωματισμοί με μία τάση να μετακινηθούν πιο νότια, επομένως από τη Θεσσαλία και πιο νότια περιμένουμε αστάθεια μεσημέρι και απόγευμα. Ίσως νωρίς το πρωί της Παρασκευής, βγουν και κάποια φαινόμενα και προς το βόρειο Αιγαίο, κάποιες μπόρες. Ο βοριάς που θα μπει, θα ρίξει τη θερμοκρασία και έτσι θα προσεγγίσουμε τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή το απόγευμα θα ξεσπάσουν πάλι μπόρες ή και καταιγίδες, και έντονοι κεραυνοί.

Σε ότι αφορά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται ήπιος ο καιρός, οι συνθήκες δεν θα προβληματίσουν, παρόλα αυτά χρειάζεται προσοχή αργά το απόγευμα, σε ηπειρωτικές εκτάσεις, διότι είναι πιθανόν να βγαίνουν μπόρες ή και καταιγίδες, που σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να προβληματίσουν.

Επομένως το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες με πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές, απλά μέσα στην ημέρα είναι πιθανόν να βγαίνουν τοπικές μπόρες, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Την Παρασκευή, φαίνεται οτι θα είμαστε κοντά στα 5 με 6 μποφόρ.

