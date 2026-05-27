Παρά την υποχρεωτική ενεργοποίηση των πληρωμών μέσω IRIS στα φυσικά καταστήματα από τον περασμένο Δεκέμβριο, η παρουσία του συστήματος στις καθημερινές συναλλαγές παραμένει περιορισμένη, καθώς καταναλωτές και επιχειρήσεις εξακολουθούν να επιλέγουν σχεδόν αποκλειστικά τις πληρωμές με κάρτα.

Κομβικό ρόλο στην αργή διείσδυση του IRIS φαίνεται να διαδραματίζει η εμπειρία χρήσης. Οι ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες και mobile wallets έχουν πλέον εδραιωθεί στην καθημερινότητα των καταναλωτών, καθώς ολοκληρώνονται άμεσα με ένα απλό «tap». Αντίθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις το IRIS προϋποθέτει την είσοδο στην εφαρμογή mobile banking και τη σάρωση QR Code στο POS, διαδικασία που θεωρείται λιγότερο άμεση και πρακτική για τον μέσο χρήστη.

Τα πρώτα στοιχεία μετά την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου τον Δεκέμβριο επιβεβαιώνουν τη χαμηλή διείσδυση του συστήματος στα φυσικά σημεία πώλησης. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν περίπου 270.000 συναλλαγές μέσω IRIS σε καταστήματα, με τη συνολική αξία τους να διαμορφώνεται κάτω από τα 11 εκατ. ευρώ.

Τα μεγέθη παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένα έναντι της κυριαρχίας των καρτών στην ελληνική αγορά πληρωμών. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2025 οι συναλλαγές με κάρτες ανήλθαν σε 2,7 δισ. σε αριθμό, ενώ η συνολική αξία τους προσέγγισε τα 120 δισ. ευρώ.

Διαφορετική εικόνα καταγράφεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου το IRIS εμφανίζει ισχυρότερη δυναμική. Στο ίδιο πεντάμηνο, οι συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας έφτασαν τα 5,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 51% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η συνολική αξία τους διαμορφώθηκε στα 458 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 45%.

Παράλληλα, το χαμηλότερο κόστος για τις επιχειρήσεις δεν φαίνεται προς το παρόν να λειτουργεί ως καταλύτης για την ενίσχυση της χρήσης του συστήματος. Οι χρεώσεις στις πληρωμές μέσω IRIS παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με τις συναλλαγές με κάρτες, κατά περίπου 5 έως 10 μονάδες βάσης, ανάλογα με τον τζίρο κάθε επιχείρησης, ωστόσο το όφελος αυτό δεν μετακυλίεται ακόμη στον τελικό καταναλωτή.

Τέλος, στελέχη τραπεζών εκτιμούν ότι η μετάβαση από το μοντέλο πληρωμών με κάρτα σε συναλλαγές account-to-account θα απαιτήσει χρόνο, αλλά και ισχυρότερα κίνητρα, προκειμένου να μεταβληθούν οι καταναλωτικές συνήθειες και να ενισχυθεί η χρήση του IRIS στην αγορά.