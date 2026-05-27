Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το «Σπίτι μου ΙΙ», καθώς η 31η Μαΐου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής αιτήσεων, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο δημοφιλές στεγαστικό πρόγραμμα για αγορά πρώτης κατοικίας, καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία χρηματοδότησης.

Μετά την 31η Μαΐου 2026 δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», και θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Σημειώνεται ότι, για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας, παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης υπαγωγής και σύναψης δανειακής σύμβασης πριν από τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες.