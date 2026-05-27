Η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα.

Στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν το πρωί της Τετάρτης οι 22 συλληφθέντες της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι καλούνται σήμερα να δώσουν τις εξηγήσεις τους στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Υπενθυμίζεται πως ανδρες του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ προχώρησαν την Δευτέρα σε εφόδους σε σπίτια και γραφεία σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ενώ παράλληλα έγινε και αυτοψία σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στην Ιεράπετρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα.

Συνολικά έγιναν 22 συλλήψεις - ανάμεσα τους δύο λογιστές, ένας αντιδήμαρχος και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) - ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται 138 άτομα.

Οι δυο λογιστές, που ήταν μάλιστα αδέλφια, κατηγορούνται πως εντόπιζαν «ορφανά» χωράφια και εισέπρατταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο αναλυτικά, σε συνεργασία με υπεύθυνους των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, τα αδέλφια εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους», οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπρατταν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Οι μεσάζοντες φέρονται να εισέπρατταν ένα μέρος των χρημάτων, ενώ τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος.

Οι συλληφθέντες από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, φέρονται δε να έχουν προκαλέσει ζημιά άνω των 3 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η λεία του κυκλώματος αγγίζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Και οι «17» της Θεσσαλονίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τους 300 έφτασαν τα άτομα – εκτός από τους 17 συλληφθέντες - που περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Οι «17» αναμένεται επίσης να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας εισαγγελέως, καθώς κρίθηκε ότι λόγω συνάφειας θα πρέπει να παραπεμφθούν στη συγκεκριμένη αρχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική απασχόληση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι 285 εξ αυτών εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές των «ορφανών» αγροτεμαχίων. Πρόκειται για άτομα που κατηγορούνται ότι έκαναν τις αιτήσεις, ως καλλιεργητές των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων για να πάρουν τις επιδοτήσεις και τελικά εισέπραξαν τα χρήματα των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ – ανεξάρτητα αν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας δεν τα πήραν όλα αυτοί, παρά ένα μικρό μερίδιο, ως αμοιβή για τη χρήση του ονόματός τους.

Άλλοι 15 κατηγορούνται για απόπειρα στο συγκεκριμένο αδίκημα, καθώς δεν κατάφεραν τελικά να εισπράξουν επιδοτήσεις στο διάστημα 2019-2024, που είναι το βασικό κατηγορητήριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εκ των 17 βασικών κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές: Πιο συγκεκριμένα, κατηγορήθηκαν για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα τέλη του 2023-αρχές του 2024, αλλά αθωώθηκαν, ενώ από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουν υποβληθεί μηνύσεις.