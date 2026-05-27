Η επένδυση από πλευράς ΔΕΗ εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 1,2 δισ. ευρώ.

Η ΔΕΗ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την οριστικοποίηση συμφωνίας με διεθνή hyperscaler για την ανάπτυξη giga data center στη Δυτική Μακεδονία, με τις σχετικές διαπραγματεύσεις να αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων τριών έως έξι μηνών, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της επιχείρησης. Πρόκειται για ένα έργο που θεωρείται από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών που έχουν σχεδιαστεί στην Ελλάδα και το οποίο τοποθετείται στον πυρήνα της στρατηγικής μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε ευρωπαϊκό ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο.

Το project θα αναπτυχθεί στην Κοζάνη, στις πρώην λιγνιτικές εκτάσεις της Δυτικής Μακεδονίας, με την πρώτη φάση να προβλέπει τη δημιουργία data center ισχύος 300 MW. Η επένδυση από πλευράς ΔΕΗ εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ο διεθνής τεχνολογικός εταίρος αναμένεται να αναλάβει σημαντικό μέρος των δαπανών για εξοπλισμό, υποδομές και τεχνολογικά συστήματα, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου κοντά στα 4 δισ. ευρώ.

Το επενδυτικό αποτύπωμα, ωστόσο, ενδέχεται να διευρυνθεί σημαντικά εφόσον ενεργοποιηθεί το πλήρες σενάριο ανάπτυξης υποδομής ισχύος έως 1 GW. Σε αυτό το ενδεχόμενο, η συμμετοχή της ΔΕΗ θα μπορούσε να αυξηθεί στα 3,6 δισ. ευρώ, ενώ η επένδυση από την πλευρά του hyperscaler εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 7,5 δισ. ευρώ, οδηγώντας τη συνολική αξία του έργου πάνω από τα 10 δισ. ευρώ.

Το εγχείρημα χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκής κλίμακας, καθώς η προβλεπόμενη δυναμικότητα υπερβαίνει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς data centers και μπορεί να εξυπηρετήσει απαιτήσεις μεγάλων διεθνών τεχνολογικών ομίλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επαφές της ΔΕΗ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο με αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς της κατηγορίας των hyperscalers, ενώ ενδιαφερόμενοι επενδυτές φέρεται να έχουν ήδη προχωρήσει σε διαδικασίες due diligence για το έργο.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη δρομολογήσει τα πρώτα στάδια αδειοδότησης και σχεδιασμού, με τον υφιστάμενο προγραμματισμό να προβλέπει έναρξη κατασκευής το 2026, εγκατάσταση εξοπλισμού το 2027 και έναρξη λειτουργίας το 2028. Το μοντέλο ανάπτυξης προβλέπει ότι η ΔΕΗ θα διατηρήσει την κυριότητα της εγκατάστασης, ενώ ο hyperscaler θα λειτουργήσει μέσω μακροχρόνιας συμφωνίας μίσθωσης και τροφοδοσίας με πράσινη ενέργεια από τα παρακείμενα φωτοβολταϊκά έργα της επιχείρησης.

Η επιλογή της Δυτικής Μακεδονίας εντάσσεται στη στρατηγική μετάβασης της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή, μετατρέποντας την άλλοτε ενεργειακή βάση της χώρας σε κόμβο υψηλής τεχνολογίας και ψηφιακών υποδομών. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για το νέο επενδυτικό αφήγημα της ΔΕΗ, το οποίο περιλαμβάνει συνολικές επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα, τηλεπικοινωνίες και διεθνή ανάπτυξη.