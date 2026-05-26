Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το «πράσινο φως» για τη σύσταση κοινοπραξίας μεταξύ της ΔΕΗ και της Metlen, εγκρίνοντας τη συμφωνία στο πλαίσιο του Κανονισμού Συγκεντρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα εταιρική σύμπραξη αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες σε Βουλγαρία, Ιταλία και Ρουμανία, ενισχύοντας το αποτύπωμα των δύο ομίλων στην αγορά ευελιξίας και ενεργειακής μετάβασης της ΝΑ Ευρώπης.

Η Κομισιόν έκρινε ότι η συναλλαγή δεν δημιουργεί ζητήματα ανταγωνισμού, καθώς το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των δύο εταιρειών παραμένει περιορισμένο στις σχετικές αγορές. Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση εξετάστηκε μέσω της απλοποιημένης διαδικασίας ελέγχου συγχωνεύσεων, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χωρίς σοβαρές ανησυχίες για τον ανταγωνισμό.

Η κοινοπραξία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της κλίμακας των έργων που σχεδιάζονται στις τρεις αγορές. Τα πρώτα έργα συνολικής ισχύος 1.000 MW εκτιμάται ότι θα τεθούν σε λειτουργία μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ συνολικά θα μπορούν να διοχετεύουν έως και 3.000 MWh πράσινης ενέργειας κατά τις ώρες που δεν υπάρχει παραγωγή από ήλιο ή άνεμο, συμβάλλοντας στην ευστάθεια των ηλεκτρικών συστημάτων.

Η συνεργασία προβλέπει συμμετοχή 50%-50%, με τη Metlen να αναλαμβάνει το κατασκευαστικό σκέλος αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στην υλοποίηση ενεργειακών έργων και τη ΔΕΗ να εισφέρει την εμπειρία της στο energy management, αλλά και τις συνέργειες που προκύπτουν από την παρουσία της σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα στις συγκεκριμένες αγορές.

Για τη ΔΕΗ, η συμμαχία εντάσσεται στη στρατηγική επιτάχυνσης των επενδύσεων στην αποθήκευση ενέργειας. Ο όμιλος έχει ήδη ανακοινώσει ότι στην περίοδο 2026-2028 θα αναπτύξει έργα ευελιξίας συνολικής ισχύος 1,5 GW, που περιλαμβάνουν μπαταρίες, αντλησιοταμίευση και υδροηλεκτρικά έργα. Παράλληλα, στις αγορές της Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Ιταλίας σχεδιάζει ανάπτυξη έργων ΑΠΕ ισχύος 5 GW, που αντιστοιχούν στο 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου των 13 GW που προβλέπει το νέο επιχειρηματικό της πλάνο ύψους 10 δισ. ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία θα προχωρήσει και αυτόνομα στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, τόσο δίωρης διάρκειας, όπως τα έργα «Μελίτη 1» και «Πτολεμαΐδα 4» συνολικής ισχύος 98 MW, όσο και μεγαλύτερης διάρκειας, όπως το έργο «Αμύνταιο ΙΙ» ισχύος 50 MW και τετράωρης αποθήκευσης.

Για τη Metlen, η κοινοπραξία λειτουργεί ως όχημα εξαγωγής του μοντέλου καθετοποιημένου utility που εφαρμόζει ήδη στην ελληνική αγορά. Η στρατηγική της βασίζεται στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων στη ΝΑ Ευρώπη και στην ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης, με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού ενεργειακού χαρτοφυλακίου που απευθύνεται σε μεγάλους καταναλωτές και επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής