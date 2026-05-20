Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ συγκέντρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, περίπου 16,5 δισ. ευρώ έως το βράδυ της Τρίτης, μετά και την προσθήκη εγγραφών από επενδυτές στις ΗΠΑ. Με την προσθήκη των κεφαλαίων που αναμένονται από την ελληνική αγορά, το συνολικό ύψος των προσφορών εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 17 δισ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών καταγράφει υπερκάλυψη άνω των τεσσάρων φορών σε σχέση με τον στόχο των 4 δισ. ευρώ, ενώ το ενδιαφέρον προήλθε από θεσμικούς επενδυτές και επενδυτικά κεφάλαια που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η BlackRock υπέβαλε προσφορές ύψους 600 εκατ. δολαρίων, η Blackstone περίπου 300 εκατ. δολάρια, η Qatar Investment Authority 400 εκατ. δολάρια και η Capital Group περίπου 900 εκατ. δολάρια. Στο βιβλίο συμμετείχε και η Covalis Capital με προσφορά που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήλθε στα 300 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών ολοκληρώνεται σήμερα, ενώ η τελική κατανομή των μετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, με τη διοίκηση να αποφασίζει την κατανομή μεταξύ των επενδυτών.

Η αύξηση διαμορφώθηκε τελικά στα 4,25 δισ. ευρώ με τιμή διάθεσης 18,63 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του Δημοσίου, που αντιστοιχεί σε περίπου 1,42 δισ. ευρώ, και της συμμετοχής του CVC Capital ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ, απομένουν προς κατανομή περίπου 1,63 δισ. ευρώ για ξένους και Έλληνες επενδυτές. Από αυτά, εκτιμάται ότι το 85% θα κατευθυνθεί σε ξένα χαρτοφυλάκια και το 15% σε ελληνικούς θεσμικούς.