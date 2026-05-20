Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγο ώρα στο Δαφνί καθώς τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε άλλο τρόφιμο.

Δολοφονία φέρεται να έλαβε χώρα στο Δαφνί, καθώς τρόφιμος του ιδρύματος φέρεται να στραγγάλισε άλλον τρόφιμο.

Νέο περιστατικό βίας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δαφνί, όπου ένας 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στον θάλαμο νοσηλείας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ.

Ο φερόμενος δράστης έχει συλληφθεί.