Η Alpha Bank κατέγραψε ισχυρό ξεκίνημα για το 2026, εμφανίζοντας διψήφια αύξηση εσόδων και ανθεκτική κερδοφορία στο πρώτο τρίμηνο.

Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, τα βασικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,5% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 221 εκατ. ευρώ και τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη στα 182 εκατ. ευρώ μετά την επίδραση έκτακτων παραγόντων. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) ανήλθε στο 12,6%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,08 ευρώ. Παράλληλα, η διοίκηση επαναβεβαίωσε τον στόχο για καθαρά κέρδη 950 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 0,40 ευρώ για το σύνολο του 2026.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 416,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση και κατά 5,3% σε ετήσια βάση, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2025, με στήριξη από την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου και τα υψηλότερα έσοδα από ομόλογα. Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 139,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,7% σε τριμηνιαία βάση και κατά 29% σε ετήσια βάση, με ώθηση από την επιχειρηματική πίστη, τη διαχείριση περιουσίας, την επενδυτική τραπεζική και τις χρηματιστηριακές εργασίες. Εξαιρουμένων των συναλλαγών M&A, τα υποκείμενα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 23,1% σε ετήσια βάση, ενισχύοντας τον στόχο για έσοδα περίπου 600 εκατ. ευρώ το 2026.

Στο μέτωπο της λειτουργικής αποδοτικότητας, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 39%, εντός στόχων, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1,7% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν στα 229,3 εκατ. ευρώ. Σε ετήσια βάση ωστόσο αυξήθηκαν κατά 14,6%, κυρίως λόγω υψηλότερου κόστους προσωπικού (+22,3%), γενικών εξόδων (+9,6%) και αποσβέσεων (+5,7%).

Η πιστωτική δραστηριότητα συνέχισε να ενισχύεται, με καθαρή πιστωτική επέκταση 0,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο και συνολικές εκταμιεύσεις 3,2 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αυξημένης επιχειρηματικής ζήτησης. Παράλληλα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ παρά τις εποχικές εκροές του τραπεζικού συστήματος, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AUMs) ενισχύθηκαν κατά 18,6% σε τριμηνιαία βάση.

Η ποιότητα του ενεργητικού παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να διαμορφώνεται στο 3,7%, ενώ το κόστος κινδύνου ανήλθε στις 44 μονάδες βάσης. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,7%, υποστηριζόμενος από οργανική δημιουργία κεφαλαίου 25 μονάδων βάσης. Τα αποτελέσματα του τριμήνου επιβαρύνθηκαν από εφάπαξ κόστος 47 εκατ. ευρώ λόγω του προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 350 εργαζόμενοι, με αναμενόμενο όφελος 15 εκατ. ευρώ, καθώς και από αρνητική συνεισφορά 6 εκατ. ευρώ από συγγενείς εταιρείες.

Παράλληλα, η Alpha Bank προχωρά στην υλοποίηση της στρατηγικής εξαγορών, με αιχμή την απόκτηση του 69,61% της Alpha Trust, που ενισχύει τη θέση της στο wealth management και διευρύνει τη βάση πελατών και τις επενδυτικές λύσεις. Επιπλέον, έως τα τέλη του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξαγορά των Universal Life και Altius στην Κύπρο, κίνηση που ενισχύει τη θέση της τράπεζας στον ασφαλιστικό κλάδο και της δίνει πρόσβαση σε περισσότερους από 100.000 πελάτες και δίκτυο άνω των 400 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση περίπου 23 μονάδων βάσης στον CET1, αλλά θετική συμβολή περίπου 2% στα κέρδη ανά μετοχή και άνω των 30 μονάδων βάσης στον δείκτη RoTE.

Για το 2026 η Alpha Bank εκτιμά αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών κατά 11%, ενώ διατηρεί πολιτική διανομής κεφαλαίου ύψους 55% των καθαρών κερδών για το 2025, που αντιστοιχεί σε 519 εκατ. ευρώ μέσω μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Το τελικό μέρισμα εκτιμάται στα 0,065 ευρώ ανά μετοχή και αναμένεται να καταβληθεί στις αρχές Ιουλίου, ενώ προβλέπεται πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 259 εκατ. ευρώ.

Ο Βασίλης Ψάλτης, CEO του Ομίλου της Alpha Bank δήλωσε: «Η Alpha Bank πραγματοποίησε ένα ισχυρό ξεκίνημα το 2026, με τις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική του επιχειρηματικού μας μοντέλου και να δημιουργούν σταθερές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανάπτυξής μας. Τα κέρδη, επηρεάστηκαν από παράγοντες που σχετίζονται αποκλειστικά με το α’ τρίμηνο και δεν σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Πέραν αυτών των παραγόντων, η Τράπεζα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση και παραμένει σε τροχιά πλήρους επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει για το 2026».