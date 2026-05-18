Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ, συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ, το οποίο προβλέπεται να υλοποιηθεί έως το 2030.

Ισχυρή δυναμική καταγράφει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να ξεπερνά ήδη τις αρχικές εκτιμήσεις και τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 12 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη περίπου τρεις φορές πάνω από τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι προσφορές διαμορφώνονται σε επίπεδα κοντά στα 18,60-18,70 ευρώ ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ανταπόκριση τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς επενδυτές. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα, με στόχο την άντληση έως και 4,2-4,3 δισ. ευρώ, και θα παραμείνει ανοικτό έως την Τετάρτη.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ, συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ, το οποίο προβλέπεται να υλοποιηθεί έως το 2030.

Η έντονη ζήτηση αποτυπώνεται τόσο στο διεθνές βιβλίο προσφορών, όπου οι τοποθετήσεις προσεγγίζουν τα 3,7 δισ. ευρώ, όσο και στο ελληνικό σκέλος της διαδικασίας, με τις προσφορές να εκτιμώνται μεταξύ 200 και 300 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον προέρχεται όχι μόνο από τους βασικούς αναδόχους της έκδοσης, αλλά και από ένα ευρύ δίκτυο τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Τον συντονισμό της έκδοσης ως Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners έχουν αναλάβει οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και J.P. Morgan SE. Στην ομάδα των Senior Joint Bookrunners συμμετέχουν οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE και UBS Europe SE.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ως Joint Bookrunners συμμετέχουν οι Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Jefferies GmbH, Mediobanca, Société Générale και UniCredit Bank GmbH, ενώ στο σχήμα των Co-Managers περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με χρηματιστηριακές και επενδυτικές εταιρείες.