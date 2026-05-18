Σημαντική αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ καταγράφηκε μετά τη μεταβίβαση 41,75 εκατ. μετοχών από τη Motor Oil προς τη Reggeborgh Invest, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ολλανδικού επενδυτικού ομίλου στην κατασκευαστική εταιρεία.

Σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση που έλαβε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις 18 Μαΐου 2026, η Motor Oil (ΜΟΗ) προχώρησε στις 15 Μαΐου σε μείωση της συμμετοχής της στην εισηγμένη, με αποτέλεσμα το ποσοστό της να υποχωρήσει κάτω από τα όρια του 20% και του 15%.

Μετά τη συναλλαγή, η Motor Oil διατηρεί πλέον 36,25 εκατ. μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,41% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, έναντι 78 εκατ. μετοχών ή ποσοστού 22,40% που κατείχε πριν από τη μεταβίβαση.

Τις 41,75 εκατ. μετοχές απέκτησε η Reggeborgh Invest B.V., αυξάνοντας τη συμμετοχή της κατά 11,99 ποσοστιαίες μονάδες μέσω OTC συναλλαγής. Ως αποτέλεσμα, ο ολλανδικός όμιλος ελέγχει πλέον συνολικά 225,02 εκατ. μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 64,626% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, έναντι 52,635% πριν από τη συναλλαγή.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω την κυρίαρχη θέση της Reggeborgh στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, διευρύνοντας τον έλεγχό της στην εταιρεία, χωρίς να υφίσταται έμμεση συμμετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο επενδυτικός όμιλος είχε ήδη αυξήσει τη θέση του στις αρχές του 2025, αποκτώντας επιπλέον μετοχές και διατηρώντας παράλληλα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option), διαμορφώνοντας τότε συνολική θέση 52,635%.