Η Aktor AI, η CrediaBank, το Υπερταμείο και η lock-up period, πισωγυρίσματα για την «εκκλησιαστική fintech», το control premium της ΗΛΕΚΤΩΡ και ο Πιερρακάκης και οι ακτοπλόοι

Το control premium της ΗΛΕΚΤΩΡ

Η Motor Oil ολοκλήρωσε προ ημερών την εξαγορά του ποσοστού μειοψηφίας 5,56% της ΗΛΕΚΤΩΡ από την κυπριακή Aresa Management Limited, έναντι τιμήματος 10,2 εκατ. ευρώ. Έτσι έγινε ο 100% μέτοχος της ΗΛΕΚΤΩΡ σε μια μεταβίβαση που την αποτιμά σε 183,5 εκατ. ευρώ. Το αναφέρουμε διότι πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη αποτίμηση σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 όταν και το 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ αποκτήθηκε από την Motor Oil έναντι 114 εκατ. ευρώ. Μιλάμε για διαφορά περίπου 62 εκατ. ευρώ. Η σημαντικά υψηλότερη αποτίμηση που προκύπτει από την εξαγορά του τελευταίου 5,56% της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil δεν θεωρείται ασυνήθιστη για συναλλαγές εξαγοράς μειοψηφικών ποσοστών, ιδίως όταν ο αγοραστής επιδιώκει να αποκτήσει το 100% μιας εταιρείας. Ωστόσο, το να προσφέρει κάποιος 51% control / squeeze-out / minority premium (όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε) δεν είναι και τόσο συνηθισμένο.

Το Υπερταμείο και η CrediaBank

Σε διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ μέσω συνδυασμένης δημόσιας και διεθνούς προσφοράς εισέρχεται η CrediaBank, με πρώτο ορόσημο την 27η Μαρτίου 2026, όταν θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα κληθεί να εγκρίνει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές θα προκύψουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των κεφαλαίων και εισόδου νέων επενδυτών. Αυτό σημαίνει πως το Δημόσιο δεν θα μετάσχει στην ΑΜΚ. Το Δημόσιο, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (σήμερα του Υπερταμείου), έχει επενδύσει συνολικά περίπου 952 εκατ. ευρώ σε τρεις διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της πρώην Attica Bank, νυν CrediaBank, αποκτώντας 585 εκατ. μετοχές με μέση τιμή κτήσης περίπου 1,60 ευρώ ανά μετοχή. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται η πρόσθετη επιβάρυνση από τη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC) ύψους 239 εκατ. ευρώ, η οποία έχει ήδη επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά. Πλέον, η πολιτική απόφαση που ελήφθη είναι το Δημόσιο να μην συμμετάσχει με νέα κεφάλαια στην επικείμενη αύξηση, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε απώλεια της καταστατικής μειοψηφίας.

Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό του Δημοσίου ενδέχεται να υποχωρήσει από τα επίπεδα του 36,16% σε ποσοστό αισθητά χαμηλότερο του 33%. Βάσει του νόμου του ΤΧΣ, κάθε απόφαση συμμετοχής ή αποχής του Υπερταμείου από αύξηση κεφαλαίου προϋποθέτει απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατόπιν έκθεσης δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων. Οι σύμβουλοι οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή ή μη στην έκδοση νέων μετοχών συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία ή βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του Ταμείου ή των προοπτικών αποεπένδυσής του, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τις προοπτικές του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, το Υπερταμείο έχει ήδη στα χέρια του τις δύο σχετικές εκθέσεις των ανεξάρτητων συμβούλων και αναμένεται να εγκριθούν από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Πως δικαιολογείται το επικείμενο dilution του Δημοσίου από τους συμβούλους και ποιο μελλοντικό upside βλέπουν για το Υπερταμείο; Αυτό πιθανότατα δεν θα το μάθουμε ποτέ, καθώς οι σχετικές εκθέσεις δεν δημοσιοποιούνται, αν και θα έπρεπε.

Ο εφοπλιστής Γκότσης

Αλλά η CrediaBank δεν γνωστοποίησε χθες μόνο ότι η ΑΜΚ θα γίνει με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων, ήτοι του Υπερταμείου και της Thrivest Holding Ltd (διατηρώντας δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους αν κάτι στραβώσει), αλλά και πως στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου, συγκεκριμένοι επενδυτές έχουν ήδη δεσμευτεί να συμμετάσχουν στην έκδοση νέων μετοχών με συνολικό ποσό περίπου 110 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των επενδυτών αυτών περιλαμβάνονται η Marbella Investments Inc, της οικογένειας του εφοπλιστή Γκότση της Eurotankers (μέτοχοι της είναι οι Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση και Ροδαμάνθη Γκότση), η οποία διέπεται από το δίκαιο της Δημοκρατίας της Λιβερίας, το γνωστό αμερικανικό fund Discovery Capital Management και η βρετανική Fiera Capital (UK) Limited, που ανήκει στο καναδικό fund Fiera Capital. Να σημειώσουμε πως σε προγενέστερο χρόνο η οικογένεια Γκότση είχε κτίσει μετοχική παρουσία τόσο στην Aktor όσο και στην Quality & Reliability (Q&R), με τις επενδύσεις αυτές να γίνονται σε συγκεκριμένο πλαίσιο και να έχουν ειδικά χαρακτηριστικά.

Η lock-up period

Αυτό που είναι εξαιρετικά προβληματικό στη διαδικασία της ΑΜΚ της CrediaBank είναι η εξάμηνη (180 ημέρες) περίοδος δέσμευσης (lock-up) , κατά τι οποία τόσο το Υπερταμείο, όσο και η Thrivest Holding Ltd δεν θα μπορούν να πουλήσουν μετοχές της τράπεζας. Οι 180 ημέρες θα αρχίσουν να «τρέχουν» από την ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Λέμε πως είναι εξαιρετικά προβληματικό διότι όποιες και εάν είναι οι χρηματιστηριακές συνθήκες, καλές ή κακές, το Δημόσιο δεν θα μπορεί να κάνει placement για να ανακτήσει ή να διασώσει μέρος των 952 +239 εκατ. ευρώ που κυριολεκτικά «έκαψε» στην Attica Bank στο διάστημα 2015 – 2022, ως απότοκο της κακοδιαχείρισης και της πλημμελούς εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος. Βεβαίως η lock-up period ισχύει και για τη Thrivest Holding Ltd, συμφερόντων των Δημήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου. Αλλά δεν είναι ακριβώς ίδια η θέση τους με εκείνη του Υπερταμείου. Γιατί; Διότι η Thrivest Holding Ltd στις 29 Δεκεμβρίου 2025 προχώρησε σε placement 70.967.741 μετοχών (4,386%) της CrediaBank αξίας 115 εκατ. ευρώ περίπου. Δηλαδή «πρόλαβε» και έβγαλε χρήματα από τη επένδυσή της. Έχει δε αξία να αναφερθεί πως, ακόμη και σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιον πωλήθηκε αυτό το 4,386% της CrediaBank και έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε πως θα κινηθεί ο εν λόγω επενδυτής στην προσεχή ΑΜΚ.

Η Aktor AI

Ο Όμιλος Aktor προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη λογισμικού. Πρόκειται για την εταιρεία με την επωνυμία Aktor AI Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα δραστηριοποιείται στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού και της έρευνας στην πληροφορική. Το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής, την παραγωγή και διάθεση λογισμικού, την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και εμπορικές δραστηριότητες στον τομέα ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία σύστασης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και είναι πλήρως καταβεβλημένο. Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Εξάρχου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασίλη Τουλιά.

Ο Πιερρακάκης και οι ακτοπλόοι

Να «βάλουν πλάτη» ώστε ο κόσμος να μπορέσει να κάνει Πάσχα χωρίς να περάσει τα «Πάθη του Χριστού» εξαιτίας των ανατιμήσεων, ζήτησε από τους ακτοπλόους ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Ως αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής, χθες ανακοινώθηκε ότι για τον περιορισμό των αυξήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε στήριξη των εταιρειών με συνολικά 56 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το Δημόσιο θα αποζημιώνει τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που ήδη παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε κατηγορίες επιβατών, όπως φοιτητές, άτομα με αναπηρία, οικογένειες και άλλες κοινωνικές ομάδες, κόστος που μέχρι σήμερα δεν καλυπτόταν. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να συγκρατηθούν οι τιμές για το σύνολο των επιβατών, ιδιαίτερα ενόψει της πασχαλινής και της θερινής περιόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνάντηση ήταν και ο Μάριος Ηλιόπουλος της Seajets, ο οποίος μπορεί να μην διαφοροποιήθηκε, ωστόσο δεν έκρυψε τον προβληματισμό του. Παρατηρητής, πάντως, σχολίασε με χιούμορ ότι αν η συνάντηση δεν είχε γίνει Παρασκευή αλλά χθες Δευτέρα, δηλαδή μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς με 3-0, ο «Super Mario» θα ήταν πιθανότατα λιγότερο… grumpy.

Οι εξοπλισμοί και η ελληνική συμμετοχή

Οι ανακοινώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια μετά το ΚΥΣΕΑ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα F-35, τις ΜΕΚΟ και τα F-16 παραπέμπουν σε μια νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Και σίγουρα το εν λόγω εξοπλιστικό πρόγραμμα των 5 δισ. ευρώ θα καταστήσει τη χώρα μας ακόμη πιο αξιόμαχη, ειδικά εάν συνδυαστεί με αναβάθμιση των συνθηκών για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ωστόσο, παραμένουν δύο κρίσιμα ζητήματα που μέχρι στιγμής δεν έχουν διασφαλιστεί στην πράξη, παρά τις σχετικές αναφορές του ίδιου του υπουργού: ούτε η συμμετοχή κατά 25% της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας ούτε η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων. Ο Νίκος Δένδιας φέρεται να επισήμανε ότι στα προγράμματα αυτά θα υπάρχει συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25% και πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, κάτι που, αν υλοποιηθεί, θα αποτελέσει ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενα εξοπλιστικά προγράμματα. Μέχρι όμως να αποτυπωθούν ρητά στις συμβάσεις, οι διαβεβαιώσεις αυτές παραμένουν πολιτικές δηλώσεις και όχι δεσμευτικές συμφωνίες. Και τα δύο αυτά στοιχεία είναι καθοριστικά. Χωρίς ουσιαστική βιομηχανική συμμετοχή, τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών δεν επιστρέφουν στην ελληνική οικονομία, ενώ χωρίς πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα η χώρα παραμένει εξαρτημένη από τους ξένους κατασκευαστές για αναβαθμίσεις, υποστήριξη και επιχειρησιακές παρεμβάσεις στα συστήματα.

Επομένως, το πραγματικό στοίχημα για τον Νίκο Δένδια δεν είναι μόνο να προχωρήσουν τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά να διασφαλιστεί στην πράξη —και όχι μόνο σε επίπεδο δηλώσεων— ότι το 25% της ελληνικής συμμετοχής και η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα θα αποτελέσουν συμβατικές υποχρεώσεις και όχι απλώς επιδιώξεις.

Η Financial Innovation Holding

Πριν από περίπου έναν χρόνο, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε διαψεύσει ξεκάθαρα ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με σχέδιο δημιουργίας ψηφιακής τράπεζας, δηλαδή μιας neobank. Η διάψευση αυτή ήρθε σε μια περίοδο που υπήρχε συζήτηση γύρω από ένα εγχείρημα το οποίο παρουσιαζόταν ως «εκκλησιαστική fintech». Κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση ήταν ο Νικόδημος Φαρμάκης, ο οποίος τότε ήταν Γενικός Διευθυντής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος και σήμερα είναι τιτουλάριος επίσκοπος Επιδαύρου. Ο ίδιος θεωρείται ο άνθρωπος που είχε εμπνευστεί το συγκεκριμένο σχέδιο και είχε ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις με τον πρώην πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Άγγελο Φιλιππίδη. Μετά τη δημόσια διάψευση της Εκκλησίας, ο Νικόδημος Φαρμάκης αποχώρησε από το εταιρικό σχήμα της Financial Innovation Holding, δηλαδή από την εταιρεία που θα αναλάμβανε να προχωρήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα. Παρά τη διάψευση και την αποχώρησή του, η εταιρεία συνέχισε να υπάρχει. Μάλιστα, χθες καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Financial Innovation Holding από το οποίο προκύπτει ότι δεν καταβλήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 εκατ. ευρώ, η οποία είχε αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 17 Οκτωβρίου 2025.

Για να γίνει πιο κατανοητό τι έχει συμβεί, η εταιρεία όταν ιδρύθηκε είχε μετοχικό κεφάλαιο 149.470 ευρώ. Αυτό ήταν το αρχικό της κεφάλαιο και ήταν πλήρως καταβεβλημένο. Στη συνέχεια, στις 24 Μαρτίου 2025, η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε αύξηση κεφαλαίου κατά 200.000 ευρώ. Η αύξηση αυτή θα γινόταν με έκδοση 200.000 νέων κοινών μετοχών. Παράλληλα, η τιμή διάθεσης των μετοχών είχε οριστεί πολύ υψηλότερα από την ονομαστική τους αξία, στα 150 ευρώ ανά μετοχή, κάτι που δημιουργούσε και πολύ μεγάλο αποθεματικό υπέρ το άρτιο, ύψους 29,8 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά από αυτή την απόφαση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέβηκε στα 349.470 ευρώ.

Όμως αυτή η αύξηση δεν πληρώθηκε εγκαίρως από τους μετόχους. Έτσι, στις 15 Αυγούστου 2025, η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε να μειώσει ξανά το μετοχικό κεφάλαιο κατά 200.000 ευρώ, ακυρώνοντας τις 200.000 νέες μετοχές που δεν είχαν καλυφθεί. Με αυτόν τον τρόπο, το μετοχικό κεφάλαιο επέστρεψε στο αρχικό ποσό των 149.470 ευρώ. Αργότερα, στις 17 Οκτωβρίου 2025, η εταιρεία προχώρησε σε νέα απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αυτή τη φορά κατά 1 εκατομμύριο ευρώ. Η νέα αύξηση θα γινόταν με την έκδοση 1.000.000 προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η τιμή διάθεσης κάθε μετοχής ορίστηκε στα 35 ευρώ, ενώ από τη διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης προβλεπόταν να δημιουργηθεί αποθεματικό υπέρ το άρτιο 34 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι προνομιούχες μετοχές είχαν ιδιαίτερα προνόμια. Οι κάτοχοί τους θα είχαν προτεραιότητα σε περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου, μείωσης κεφαλαίου ή εκκαθάρισης της εταιρείας ή θυγατρικής της. Επίσης, είχε προβλεφθεί ότι οι μετοχές αυτές θα μετατρέπονταν υποχρεωτικά σε κοινές, εφόσον η εταιρεία έπαιρνε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αρμόδια αρχή. Ωστόσο, σύμφωνα με το πρακτικό που καταχωρήθηκε χθες στο ΓΕΜΗ, ούτε αυτή η αύξηση του 1 εκατ. ευρώ έγινε τελικά….