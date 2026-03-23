Η μεταφορά του ATHEXClear στη Ρώμη, η Dror Greece, η Mytilineos Italy, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ο Τέλης Μυστακίδης, οι ΠΑΕ ΟΦΗ και Λεβαδειακός και η προσοχή των αναλυτών στην Motor Oil

Η μεταφορά του ATHEXClear στη Ρώμη

Στο πλαίσιο της εξαγοράς της ΕΧΑΕ από την Euronext δρομολογείται η μεταφορά της εκκαθάρισης των ελληνικών μετοχών και παραγώγων στην Ιταλία, με την εκκαθάριση να πραγματοποιείται μέσω της Euronext Clearing, ευθυγραμμίζοντας την ελληνική αγορά με τα πανευρωπαϊκά πρότυπα του ομίλου. Η μεταφορά του ATHEXClear στο κεντρικό hub εκκαθάρισης της Euronext στην Ιταλία προγραμματίζεται για την περίοδο 2028–2029 και αποτελεί μέρος της ευρύτερης ενοποίησης των υποδομών των αγορών που συμμετέχουν στο δίκτυο της Euronext. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της ρευστότητας, στη βελτίωση της αποδοτικότητας της αγοράς και στην αναβάθμιση των μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών, μέσω της ένταξης της ελληνικής αγοράς σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα εκκαθάρισης. Παράλληλα, αναμένεται να διευκολύνει τη διασυνοριακή δραστηριότητα επενδυτών και χρηματιστηριακών εταιρειών, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και εναρμονίζοντας τις διαδικασίες με τα πρότυπα που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες αγορές του ομίλου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μετάβαση αυτή, στελέχη της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βρέθηκαν προ ημερών στη Ρώμη, όπου ενημερώθηκαν αναλυτικά από στελέχη της Euronext Clearing για τις διαδικασίες εκκαθάρισης και το μοντέλο λειτουργίας του κεντρικού συστήματος. Στην αποστολή συμμετείχαν η προϊσταμένη του τμήματος Αγορών της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κατερίνα Νταή, ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Γιάννης Σαμέλης, καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Φορέων Μιλτιάδης Παπαιωάννου και Παναγιώτης Καστανίδης. Τα στελέχη της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την παραμονή τους στη Ρώμη είχαν πολύωρες τεχνικές συζητήσεις και από ότι αντιλαμβανόμαστε έμειναν ικανοποιημένα από την τεχνική υποδομή της Euronext Clearing και τις διαδικασίες που ακολουθεί.

Η Motor Oil

Η Motor Oil αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2025, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των περιθωρίων διύλισης. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται κυρίως στην αυριανή ημέρα, όταν η διοίκηση της εταιρείας θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές, κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστούν οι προοπτικές του ομίλου και οι εκτιμήσεις για το 2026. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε επίπεδο έτους, τα έσοδα για το σύνολο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 11 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA έφθασαν περίπου τα 1,15 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 15% σε ετήσια βάση. Σε ό,τι αφορά την καθαρή κερδοφορία, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το σύνολο της χρήσης 2025 τοποθετούνται σε περίπου 670 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα πως θα προχωρήσει σε διανομή τελικού μερίσματος ύψους άνω του 1,2 ευρώ ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση υψηλών αποδόσεων προς τους μετόχους.

Η Dror Greece

Μια νέα εταιρεία που συνδέεται ευρύτερα με το project της Λάρισα Θερμοηλεκτρική συστάθηκε πρόσφατα, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι γύρω από το ενεργειακό έργο αναπτύσσεται ένα ευρύτερο επενδυτικό σχήμα που συνδέει ενέργεια, υποδομές πληροφορικής και data centers. Πρόκειται για την Dror Greece, η οποία ιδρύθηκε από την κυπριακή Dror Limited, η οποία κατέβαλε το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 25.000 ευρώ. Βασικός σκοπός της νέας εταιρείας είναι οι υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού, ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, ανάπτυξης και αποθήκευσης βάσεων δεδομένων, υπηρεσίες φιλοξενίας, παροχής υποδομών πληροφορικής, δραστηριότητες σχετικές με κρυπτοστοιχεία, καθώς και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από συμβατικές όσο και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διοίκηση της Dror Greece θα ασκείται από μονομελές διοικητικό όργανο με διαχειριστή τον Rotem Ben Horin και θητεία έξι ετών. Η σύσταση της Dror Greece έρχεται σε συνέχεια της ίδρυσης, πριν από περίπου έναν μήνα, της Larissa Data Centre, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, υπολογιστικών υποδομών, λειτουργίας εφαρμογών και ευρύτερων υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής. Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες φιλοξενίας IT υποδομών, web hosting, αποθήκευσης και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, καθώς και η διάθεση υπολογιστικής ισχύος και σχετικού εξοπλισμού. Πλειοψηφικός μέτοχος της Larissa Data Centre με ποσοστό 75% είναι η κυπριακή Orsentia Limited, ενώ το υπόλοιπο 25% κατέχει η κυπριακή Dror Limited. Και σε αυτή την εταιρεία η διοίκηση έχει ανατεθεί σε μονομελές διοικητικό όργανο, με σύμβουλο-διαχειριστή τον Ισραηλινό Rotem Ben Horin, πρώην πρόεδρο της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά ακινήτων από το 2018, εκπροσωπώντας και επενδυτικά σχήματα ισραηλινών συμφερόντων. Οι κυπριακές Orsentia Limited και Dror Limited συνδέονται με τον Nissan Caspi και την Dana Caspi, συνιδρυτές της G.P. Global Power Ltd. Ο Nissan Caspi δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στον τομέα της ενέργειας, τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στην ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών, με εμπλοκή σε έργα αποθήκευσης υδρογόνου, τεχνολογίες μπαταριών ιόντων λιθίου και στην παραγωγή υγρών καυσίμων από φυσικό αέριο. Υπενθυμίζεται ότι η Adi Caspi, κόρη του Nissan Caspi, τοποθετήθηκε πριν από λίγους μήνες στη θέση της αντιπροέδρου της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, εκπροσωπώντας την κυπριακή Clavenia Ltd, η οποία κατέχει το 38,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στο μετοχικό σχήμα της Λάρισα Θερμοηλεκτρική συμμετέχουν επίσης η ΔΕΠΑ Εμπορίας με ποσοστό 35%, το fund EUSIF Larissa με 16,5% και η Volton με 10%. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, πίσω από την Clavenia Ltd βρίσκεται η κυπριακή Brithin Ltd, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον όμιλο real estate AroundTown, συμφερόντων του Ισραηλινού επιχειρηματία Yakir Gabay. Ωστόσο, η ελληνική θυγατρική του ομίλου εμφανίζεται να έχει ως μέτοχο την κυπριακή Rigito Ltd, που ανήκει στον Ισραηλινό επενδυτή Meni Weitzman, ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί και στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα. Οι δύο επιχειρηματίες διατηρούν πολυετή συνεργασία και κοινές επενδύσεις σε ακίνητα, ξενοδοχειακά projects και άλλες δραστηριότητες. Η σύσταση των Larissa Data Centre και Dror Greece θεωρείται από παράγοντες της αγοράς ως ένδειξη ότι μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τη μονάδα της Λάρισα Θερμοηλεκτρική ενδέχεται να κατευθυνθεί σε data center ιδιοκτησίας του ίδιου επενδυτικού σχήματος, δημιουργώντας ένα καθετοποιημένο μοντέλο δραστηριοτήτων που θα συνδυάζει παραγωγή ενέργειας και υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών.

Η Λάρισα Θερμοηλεκτρική

Σε ό,τι αφορά στη μονάδα της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για τη μονάδα ισχύος 792 MW, συνολικής επένδυσης ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, με στόχο την ολοκλήρωση και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας τον Φεβρουάριο του 2028. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, καθώς και οι υποδομές διασύνδεσης με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που περιλαμβάνουν νέα γραμμή μεταφοράς 400 kV και την κατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Λάρισας ΙΙ εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας. Σε σχέση με την τρέχουσα συγκυρία στην ενεργειακή αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή τα μηνύματα για τη μονάδα της Λάρισα Θερμοηλεκτρική είναι ανάμεικτα. Μπορεί η υψηλή τιμή του φυσικού αερίου να είναι «ευνοϊκή» για τις αποδοτικές μονάδες φυσικού αερίου, ωστόσο αν το φυσικό αέριο παραμείνει πολύ ακριβό για μεγάλο διάστημα, αυξάνεται το ρίσκο πολιτικών παρεμβάσεων, όπως πλαφόν στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, φορολόγηση υπερκερδών ή αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού.

Η Mytilineos Italy

Πιστοποιήθηκε προ ημερών η πλήρης καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3,7 εκατ. ευρώ της Mytilineos Italy, θυγατρικής της Metlen, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική βάση της εταιρείας για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην ιταλική αγορά ενέργειας. Η αύξηση είχε αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 17 Νοεμβρίου 2025. Η Mytilineos Italy δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών και τεχνικών έργων, με βασικούς τομείς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την ανάπτυξη και κατασκευή ενεργειακών έργων, υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού και μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων, υπηρεσίες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με κατασκευές και ενεργειακές υποδομές. Η ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης του ομίλου στην ιταλική αγορά, η οποία αποτελεί μία από τις βασικές αγορές ανάπτυξης για την εταιρεία, τόσο στον τομέα της ηλιακής ενέργειας όσο και στον τομέα των έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ιταλία θεωρείται κρίσιμη αγορά για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και συστήματα αποθήκευσης, λόγω της αυξημένης ζήτησης για νέα έργα και της ενεργειακής μετάβασης. Σημειώνεται ότι η Metlen και ο Όμιλος ΔΕΗ έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο για τη σύσταση κοινοπραξίας (joint venture), στην οποία κάθε πλευρά θα συμμετέχει με ποσοστό 50%. Σκοπός της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία χαρτοφυλακίου έργων αποθήκευσης ενέργειας με συστήματα μπαταριών (BESS) συνολικής ισχύος έως 1.500 MW και χωρητικότητας 3.000 MWh σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία, εκ των οποίων έργα ισχύος περίπου 1.000 MW αναμένεται να υλοποιηθούν εντός των επόμενων δώδεκα μηνών.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Δημοσιοποιήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη χρήση 1 Ιουλίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2025. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανήλθε σε 2,29 εκατ. ευρώ, έναντι 2,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση περίπου 5,7%. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 302,8 χιλ. ευρώ, μειωμένα σε σχέση με τα 617 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική πτώση της κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε περίπου 31,4 χιλ. ευρώ από 754,9 χιλ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, ενώ μετά από φόρους η χρήση έκλεισε οριακά ζημιογόνα με ζημίες περίπου 2,5 χιλ. ευρώ. Από τον ισολογισμό προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε περίπου 1,05 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 5,45 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια παραμένουν αρνητικά και διαμορφώνονται σε περίπου -4,41 εκατ. ευρώ. Ως σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης αναφέρονται η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καθώς η Alpha Sports Group, συμφερόντων του επιχειρηματία Τέλη Μυστακίδη, απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και η συγκρότηση νέας διοίκησης με πενταετή θητεία. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων ύψους περίπου 1,69 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη κατατεθεί από τον βασικό μέτοχο ποσά άνω των 4,1 εκατ. ευρώ που προορίζονται για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας. Τέλος, αναφέρεται πως μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων δεν είχε εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής Αποτίμησης Αξίας Επαγγελματιών Αθλητών για τον προσδιορισμό της πλασματικής αξίας των καλαθοσφαιριστών της ΚΑΕ κατά την 30/06/2025.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

Δημοσιεύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2025, από τις οποίες προκύπτει βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη επιστροφή σε κερδοφορία, ενώ τα ίδια κεφάλαια παραμένουν αρνητικά. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε, με τα συνολικά έσοδα να διαμορφώνονται σε περίπου 7,87 εκατ. ευρώ έναντι 6,17 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από χορηγίες, διαφημίσεις και λοιπές εμπορικές δραστηριότητες. Παρά την αύξηση των εσόδων, η εταιρεία συνέχισε να καταγράφει ζημιογόνα αποτελέσματα, καθώς το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημίες περίπου 1,41 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών περίπου 3,46 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, γεγονός που δείχνει σημαντική μείωση των ζημιών. Το κόστος λειτουργίας παραμένει υψηλό, με τις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών, ενώ σημαντικά ποσά αφορούν αμοιβές τρίτων, παροχές υπηρεσιών και λοιπά λειτουργικά έξοδα. Συνολικά, τα έξοδα της χρήσης διαμορφώθηκαν σε περίπου 9,44 εκατ. ευρώ, έναντι 9,66 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μικρή μείωση. Από τον ισολογισμό προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε περίπου 1,62 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε περίπου 4,91 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια παραμένουν αρνητικά και διαμορφώνονται σε περίπου -3,33 εκατ. ευρώ, γεγονός που ενεργοποιεί τις διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας για λήψη μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης. Τέλος, από τις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων προκύπτει ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για προηγούμενες χρήσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις στο μέλλον, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη.

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός

Δημοσιοποιήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της ΠΑΕ Λεβαδειακός για τη χρήση 1 Ιουλίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2025, από τις οποίες προκύπτει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, επιστροφή στην κερδοφορία και βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 2,98 εκατ. ευρώ από 729 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση άνω του 300%. Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από εισιτήρια, τηλεοπτικά δικαιώματα, πωλήσεις ποδοσφαιριστών, χορηγίες και διαφημιστικά έσοδα, ενώ παρά τη σημαντική άνοδο του τζίρου, το μικτό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό, καθώς αυξήθηκαν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα στο πλαίσιο ενίσχυσης της ομάδας και της αγωνιστικής ανταγωνιστικότητας.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η ΠΑΕ Λεβαδειακός εμφάνισε κέρδη προ φόρων 480,3 χιλ. ευρώ έναντι 111,8 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 387,5 χιλ. ευρώ από 82,5 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας. Η ενίσχυση των αποτελεσμάτων συνδέεται κυρίως με τα αυξημένα έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα και μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική θέση, το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,98 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 1,89 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια γύρισαν σε θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκαν σε 98,5 χιλ. ευρώ, έναντι αρνητικών ιδίων κεφαλαίων την προηγούμενη χρήση, εξέλιξη που υποδηλώνει βελτίωση της οικονομικής θέσης της εταιρείας. Ωστόσο, τα ίδια κεφάλαια εξακολουθούν να είναι μικρότερα από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που απαιτεί τη λήψη μέτρων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.