Πως οι καιρικές συνθήκες βοηθούν το στόχο της ΔΕΗ για EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026, η συγχώνευση Viva Wallet – Vivabank, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ΕΥΔΑΠ, η Stagehouse και η εξυγίανση της Volton

Οι στόχοι της ΔΕΗ για το 2026

Αισιοδοξία για την επίτευξη των στόχων του 2026 εξέφρασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, κατά την τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 στους αναλυτές, υπογραμμίζοντας τη θετική δυναμική που καταγράφει ο όμιλος. Η επιχείρηση ολοκλήρωσε το προηγούμενο έτος με έσοδα ύψους 9,7 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA που ανήλθαν στα 2 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ΔΕΗ, η εταιρεία βρίσκεται «σε πολύ καλό δρόμο» για την υλοποίηση των στόχων του τρέχοντος έτους, με τα βασικά οικονομικά μεγέθη να εμφανίζουν ισχυρή ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 20% το 2026, φθάνοντας τα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας προβλέπεται να ενισχυθούν κατά περίπου 56%, αγγίζοντας τα 700 εκατ. ευρώ από 450 εκατ. ευρώ το 2025. Παράλληλα, η διοίκηση εκτιμά ότι το μέρισμα θα αυξηθεί κατά περίπου 33%, διαμορφούμενο στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή για το 2026, έναντι 0,60 ευρώ το προηγούμενο έτος, εξέλιξη που αποδίδεται στη βελτιωμένη κερδοφορία και τη συνολικά θετική πορεία του ομίλου. Καθοριστική συμβολή στις επιδόσεις είχε, σύμφωνα με την παρουσίαση, το ευνοϊκότερο περιβάλλον στο ξεκίνημα του 2026.

Οι ηπιότερες καιρικές συνθήκες κατά το πρώτο τρίμηνο οδήγησαν σε ενίσχυση των περιθωρίων στη λιανική αγορά, ενώ οι καλύτερες ανεμολογικές συνθήκες ενίσχυσαν την παραγωγή από το χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Την ίδια στιγμή, οι υδρολογικές επιδόσεις ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις, συμβάλλοντας περαιτέρω στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με έργα συνολικής ισχύος 1,8 GW να βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης για το 2026, έχοντας προχωρήσει περίπου στο 50% της ωριμότητάς τους, ενισχύοντας τον στρατηγικό προσανατολισμό της ΔΕΗ προς την πράσινη μετάβαση.

Η συγχώνευση Viva Wallet - Vivabank

Ένα ακόμη κομβικό βήμα στον εν εξελίξει εταιρικό μετασχηματισμό του Ομίλου Viva πραγματοποιήθηκε με την καταχώριση της έκθεσης συγχώνευσης της Viva Wallet, η οποία απορροφάται από τη Vivabank, επιβεβαιώνοντας την προώθηση ενός σχεδίου που είχε ήδη λάβει την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων από τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Η συγχώνευση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναδιάρθρωσης, με βασικό στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου εταιρικού σχήματος υπό τη Vivabank. Ως αδειοδοτημένο τραπεζικό ίδρυμα, η Vivabank αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό επιχειρησιακό και νομικό όχημα του ομίλου.Σε πρακτικό επίπεδο, το σχέδιο προβλέπει τη συγκέντρωση, υπό την ομπρέλα της Vivabank, του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, δικαιωμάτων και συμμετοχών που μέχρι σήμερα ανήκουν στη Viva Wallet.

Η Viva Wallet εισέρχεται στη συγχώνευση με μετοχικό κεφάλαιο 1,603 εκατ. ευρώ, ενώ η Vivabank με 145,044 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Viva Wallet κατέχει το σύνολο των μετοχών της Vivabank, η απορρόφηση οδηγεί σε ακύρωση των εν λόγω μετοχών ως ιδίων, με αποτέλεσμα τη λογιστική αναδιαμόρφωση του κεφαλαίου της τράπεζας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Vivabank θα διαμορφωθεί αρχικά στο επίπεδο των 1,603 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια θα αυξηθεί κατά 16,396 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 18 εκατ. ευρώ. Η σχέση ανταλλαγής ορίζεται σε μία νέα μετοχή για κάθε υφιστάμενη μετοχή της Viva Wallet, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των ποσοστών συμμετοχής των μετόχων.

Στην έκθεση γίνεται επίσης αναφορά στο πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) της Viva Wallet, το οποίο εγκρίθηκε το 2023 και τροποποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026. Παραμένουν σε ισχύ 86.934 δικαιώματα, αποτελώντας τη βασική ειδική κατηγορία δικαιούχων πέραν των κοινών μετόχων, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπονται ιδιαίτερα προνόμια για μέλη διοίκησης ή ελεγκτικούς μηχανισμούς λόγω της συγχώνευσης.

Σε νομικό επίπεδο, η απορροφώμενη εταιρεία θα παύσει να υφίσταται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, ενώ όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις της θα συνεχιστούν από τη Vivabank ως καθολική διάδοχο. Παράλληλα, διασφαλίζεται η συνέχεια τόσο των αδειοδοτήσεων όσο και των εργασιακών σχέσεων. Η Vivabank θα διατηρήσει πλήρως την τραπεζική της άδεια, ενώ η ειδική άδεια της Viva Wallet για υπηρεσίες ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων μεταβιβάζεται αυτομάτως. Για το προσωπικό, προβλέπεται εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου περί μεταβολής εργοδότη, χωρίς διακοπή των συμβάσεων εργασίας.

Η Stagehouse

Στη σύσταση νέας εταιρείας προχώρησε η Alter Ego Media του Βαγγέλη Μαρινάκη, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στον χώρο του real estate. Πρόκειται για τη Stagehouse Μονοπρόσωπη ΑΕ, με μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ, που θα δραστηριοποιείται στην εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και σε αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις και κατασκευές μη οικιστικών κτιρίων, συγκροτώντας μια καθαρά real estate δραστηριότητα. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ορίστηκε ο Γιώργος Καραμανωλάκης, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν η Ελένη Κανελλοπούλου και η Άννα Τζούλια Φουρλάνου.

Η εξυγίανση της Volton

Σε εκτεταμένη αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής της βάσης προχώρησε η Volton, των εφοπλιστών Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη στον απόηχο της σημαντικής επιδείνωσης των οικονομικών της μεγεθών. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2024, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατέστησαν έντονα αρνητικά, διαμορφούμενα σε περίπου -87,5 εκατ. ευρώ, ενώ της εταιρείας σε -88,6 εκατ. ευρώ, επιβαρυμένα από ζημίες που άγγιξαν τα 38,9 εκατ. ευρώ και 33,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τα ίδια κεφάλαια κάτω από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, ενεργοποιώντας τις σχετικές διατάξεις της εταιρικής νομοθεσίας και καθιστώντας αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της Volton, σε συνεννόηση με τον βασικό δανειστή, τη ναυτιλιακή Altomare, προχώρησε αρχικά σε κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων υποχρεώσεων. Μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εκδόθηκαν νέες μετοχές που καλύφθηκαν με συμψηφισμό απαιτήσεων από ομολογιακό δάνειο, μειώνοντας τον δανεισμό και ενισχύοντας λογιστικά τα ίδια κεφάλαια. Ακολούθως, και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το βάρος των συσσωρευμένων ζημιών, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 101,1 εκατ. ευρώ μέσω ακύρωσης μετοχών. Η κίνηση αυτή συνιστά λογιστική εξυγίανση, καθώς διαγράφηκαν ζημιές προηγούμενων χρήσεων και αποκαθίσταται η κεφαλαιακή της ισορροπία. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, το μετοχικό κεφάλαιο της Volton διαμορφώνεται πλέον σε 5 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική «επανεκκίνηση», η οποία πάντως λαμβάνει χώρα σε μια εποχή ιδιαίτερα αυξημένων προκλήσεων για τον κλάδο της ενέργειας διεθνώς.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ΕΥΔΑΠ

Στα επίπεδα των 9,9 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώνεται η μέση τιμή κτήσης των μετοχών της ΕΥΔΑΠ από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά και την τελευταία συναλλαγή ενίσχυσης της συμμετοχής της, με το συνολικό ποσοστό του ομίλου στην εταιρεία ύδρευσης να ανέρχεται πλέον στο 12,52%. Η αποτίμηση προκύπτει από τον συνδυασμό των δύο βασικών πακέτων που έχει αποκτήσει ο όμιλος. Ειδικότερα, η αρχική τοποθέτηση αφορούσε 10,34 εκατ. μετοχές στην τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ακολούθησε η χθεσινή αγορά 3 εκατ. μετοχών στα 9,7 ευρώ. Με βάση τα δεδομένα αυτά, το συνολικό κόστος επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 132,5 εκατ. ευρώ για 13,34 εκατ. μετοχές. Κατά συνέπεια, η μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης διαμορφώνεται κοντά στα 9,93 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που παραμένει υψηλότερο από το χθεσινό κλείσιμο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή του ομίλου να τοποθετηθεί με premium σε έναν κλάδο με μακροπρόθεσμες προοπτικές. Η επενδυτική αυτή προσέγγιση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για ενίσχυση της παρουσίας της σε υποδομές με σταθερές και ρυθμιζόμενες αποδόσεις, με τον τομέα των υδάτων να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.

Η Titan και η Μέση Ανατολή

Πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας της Titan σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εκτιμάται ότι θα προκαλέσει ένα παρατεταμένο σενάριο ανόδου των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, υπό το βάρος της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η συνολική αναπτυξιακή προοπτική του ομίλου. Η αφετηρία για την αποτίμηση των επιπτώσεων είναι ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς ο όμιλος κατέγραψε το 2025 πωλήσεις 2,669 δισ. ευρώ, EBITDA 606,1 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 236,3 εκατ. ευρώ, με καθαρό δανεισμό μόλις 214 εκατ. ευρώ και δείκτη μόχλευσης στο 0,4x. Παράλληλα, η διοίκηση έχει ήδη θέσει ως στόχο για το 2026 ήπια αύξηση πωλήσεων και μέτρια άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας, στηριζόμενη σε υψηλότερους όγκους, σταθερές τιμές και τη συμβολή πρόσφατων εξαγορών. Η άνοδος του πετρελαίου αναμένεται να επηρεάσει άμεσα το κόστος παραγωγής και διανομής, καθώς ενισχύει τις δαπάνες για καύσιμα, μεταφορές και, έμμεσα, για ηλεκτρική ενέργεια. Η Titan είχε επωφεληθεί το 2025 από τη μείωση του κόστους στερεών καυσίμων και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, παράγοντες που συνέβαλαν στην ενίσχυση των περιθωρίων. Σε ένα περιβάλλον υψηλών ενεργειακών τιμών, μέρος αυτών των ωφελειών αναμένεται να αντιστραφεί, οδηγώντας σε πιέσεις στα περιθώρια EBITDA, παρά τη δυνατότητα επιλεκτικών αυξήσεων τιμών. Ωστόσο, ο όμιλος εμφανίζεται καλύτερα θωρακισμένος σε σχέση με το παρελθόν, καθώς έχει αυξήσει σημαντικά τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, μειώνοντας την εξάρτησή του από τα ορυκτά. Το ποσοστό υποκατάστασης καυσίμων έχει ενισχυθεί αισθητά, ενώ επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων και συμφωνίες για πρόσβαση σε εναλλακτικές πρώτες ύλες ενισχύουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα στο ενεργειακό κόστος.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η γεωγραφική κατανομή των δραστηριοτήτων, με τις ΗΠΑ να αποτελούν τον βασικό πυλώνα κερδοφορίας. Η αγορά των ΗΠΑ, που στηρίζεται σε υποδομές, δημόσια έργα και βιομηχανικές επενδύσεις, εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δυνατότητα μετακύλισης κόστους, περιορίζοντας τις συνολικές επιπτώσεις στον όμιλο. Αντίθετα, οι δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, και ειδικά η εξαγωγική βάση της Αιγύπτου, ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο λόγω αυξημένου κόστους logistics και ναύλων. Συνολικά, ένα περιβάλλον υψηλών τιμών πετρελαίου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας σε σχέση με τις τρέχουσες προσδοκίες, κυρίως μέσω συμπίεσης των περιθωρίων. Όμως η επίπτωση μεσοπρόθεσμα μάλλον θα είναι «de-rating του περιθωρίου» και όχι ανατροπή του growth story, επειδή ο όμιλος έχει ήδη χτίσει άμυνες μέσω εναλλακτικών καυσίμων, ψηφιοποίησης, pricing power, ισχυρής παρουσίας στις ΗΠΑ και ισχυρού ισολογισμού.

Η Green Line Energy

Με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο εξελίχθηκε το επιχειρηματικό άνοιγμα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τον Χριστόδουλο Μποζατζίδη και την Όλγα Μητσιολίδου της Agrotech, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή που είχαν χαράξει τα τελευταία χρόνια. Το επιχειρηματικό δίδυμο, το οποίο ήδη από το 2012 είχε προχωρήσει σε μια καθοριστική συνεργασία με τη μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία γεωργικών μηχανημάτων παγκοσμίως, την John Deere, εξασφαλίζοντας την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων της σε Ελλάδα και Κύπρο, διεύρυνε με επιτυχία τη δραστηριότητά του και στον ενεργειακό κλάδο. Κατά την τελευταία πενταετία, η Green Line Energy ΑΕ, θυγατρική του ομίλου Agrogroup Μποζατζίδης – Μητσιολίδης, κατέγραψε εντυπωσιακή ανάπτυξη στον χώρο των ΑΠΕ, αξιοποιώντας στοχευμένα τη στρατηγική τοποθέτησή της μέσω της ανάπτυξης έργων που εξασφάλισαν όρους σύνδεσης. Η πορεία αυτή φαίνεται να αποδίδει πλέον και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς η εταιρεία προχωρά σε επιβράβευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Green Line Energy ΑΕ αποφάσισε πρόσφατα τη διανομή μερίσματος από υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ. Η πρόταση αφορούσε τη διανομή ποσού 1,8867924528 ευρώ ανά μετοχή από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα.