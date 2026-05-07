Με τη φιλοδοξία να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή σημεία συνάντησης για την καινοτομία και την τεχνολογία, η δεύτερη διοργάνωση των Panathenea ανοίγει τις πύλες της στις 27 Μαΐου στο Ζάππειο, φιλοδοξώντας να προσελκύσει περισσότερους από 10.000 επισκέπτες, σχεδόν τριπλάσιους σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Αυτό που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο ως πρωτοβουλία μιας μικρής ομάδας με επικεφαλής τον Λαρς Ράσμουσεν και την επενδύτρια startups Ελομίδα Βισβίκη εξελίσσεται πλέον σε ένα φεστιβάλ με έντονο διεθνές αποτύπωμα, συγκεντρώνοντας ιδρυτές και στελέχη εταιρειών-μονόκερων, κορυφαία επενδυτικά κεφάλαια και προσωπικότητες από τον χώρο της τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και της τέχνης.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου φεστιβάλ, από τις 27 έως τις 29 Μαΐου, περισσότεροι από 440 άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και την υλοποίηση της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, δεκάδες εθελοντές θα ταξιδέψουν στην Αθήνα από πανεπιστήμια ολόκληρης της χώρας, ενισχύοντας τη λειτουργία των εκδηλώσεων και των παράλληλων δράσεων.

Η ανάπτυξη των Panathenea αποτυπώνεται και στο εύρος των συμμετοχών. Στο Ζάππειο θα στηθεί μια «πόλη καινοτομίας», όπως τη χαρακτηρίζουν οι διοργανωτές, φιλοξενώντας εκπροσώπους διεθνών επενδυτικών κολοσσών όπως η Accel, η Sequoia Capital και η Index Ventures, αλλά και στελέχη τεχνολογικών εταιρειών όπως η OpenAI, η Google και η NVIDIA. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι διοργανωτές, οι συμμετέχοντες διαχειρίζονται συνολικά κεφάλαια άνω των 400 δισ. δολαρίων, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις αφιερωμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και την αμυντική τεχνολογία.

Οι άνθρωποι της διοργάνωσης υποστηρίζουν ότι ήδη από την πρώτη χρονιά το φεστιβάλ λειτούργησε ως καταλύτης για νέες συνεργασίες και επενδυτικές συμφωνίες, καθώς αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις κατάφεραν να προσελκύσουν επενδυτές ή ακόμη και να βρουν συνιδρυτές μέσα από τις επαφές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της περσινής διοργάνωσης. Η απήχηση υπήρξε τόσο μεγάλη ώστε, όπως αναφέρουν, πολλές ξένες εταιρείες επικοινώνησαν οι ίδιες με την ομάδα των Panathenea εκδηλώνοντας ενδιαφέρον συμμετοχής στη φετινή διοργάνωση.

Κεντρικό σύνθημα της φετινής χρονιάς είναι το «crazy enough to try». Όπως εξηγεί η επικεφαλής μάρκετινγκ του φεστιβάλ, Εύη Κουρουνάκου, η θεματική αντανακλά τόσο το εγχείρημα δημιουργίας ενός διεθνούς φεστιβάλ καινοτομίας στην Αθήνα όσο και τη φιλοσοφία ανθρώπων που επιχειρούν να αλλάξουν τον κόσμο μέσα από ριζοσπαστικές ιδέες και πρωτοβουλίες.