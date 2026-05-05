Σε υψηλούς τόνους και με έντονο πολιτικό στίγμα τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN), θέτοντας το δίλημμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι το βασικό ερώτημα για την Ευρώπη δεν είναι πλέον θεωρητικό, αλλά βαθιά πρακτικό: αν οι πολιτικοί ηγέτες θα προχωρήσουν σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις ή θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι σε διαρκείς συζητήσεις και εθνικές επιφυλάξεις.

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη υλοποίησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, επισημαίνοντας πως η επανάληψη συμφωνιών χωρίς εφαρμογή υπονομεύει την πρόοδο. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τονίζοντας ότι η πολυδιάσπαση εποπτικών πρακτικών σε 27 κράτη-μέλη δεν είναι πλέον βιώσιμη, ιδίως σε ένα περιβάλλον ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων.

Παράλληλα, ανέδειξε ως πρότυπο τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σημειώνοντας ότι η κεντρική εποπτεία μπορεί να συνδυαστεί αποτελεσματικά με την αποκεντρωμένη εφαρμογή, διασφαλίζοντας ευελιξία και συνοχή. Όπως εξήγησε, αντικειμενικά κριτήρια όπως η διασυνοριακή δραστηριότητα και η σημασία για την αγορά μπορούν να καθοδηγούν τον βαθμό εποπτείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του σε ιστορικά παραδείγματα, τα οποία χρησιμοποίησε για να υπογραμμίσει τη σημασία του πολιτικού θάρρους. Επικαλέστηκε την κατάργηση των Corn Laws το 1846 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως μια επιλογή υπέρ της οικονομικής αποδοτικότητας έναντι του προστατευτισμού, που –όπως είπε– απελευθέρωσε το οικονομικό δυναμικό της εποχής. «Απαιτεί πολιτικό θάρρος για να επιτευχθεί ο οικονομικός μετασχηματισμός», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα, αναφέρθηκε και σε ένα εμβληματικό επεισόδιο από τους Περσικούς Πολέμους, όταν ο Θεμιστοκλής ερμήνευσε τα «ξύλινα τείχη» ως πλοία, οδηγώντας στη νίκη στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Μέσα από αυτό το παράδειγμα, ο υπουργός ανέδειξε τη σημασία της ανοιχτής σκέψης και της επιλογής μεταξύ εσωστρέφειας και εξωστρέφειας.

Καταλήγοντας, ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης περισσότερο φιλοσοφική παρά τεχνική, θέτοντας ένα σαφές δίλημμα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες: αν θα αποτελέσουν τη γενιά που θα προστατεύσει το υπάρχον πλαίσιο ή εκείνη που θα απελευθερώσει πλήρως το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το ερώτημα είναι ρητορικό», υπογράμμισε, κλείνοντας την παρέμβασή του.