Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι η ενεργειακή κρίση δεν πρέπει να μετατραπεί σε δημοσιονομική κρίση, υπενθυμίζοντας ότι τα επίπεδα χρέους και ελλείμματος είναι σήμερα υψηλότερα από το 2022.

Την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα απέναντι στις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg και τον δημοσιογράφο Όλιβερ Κρουκ.

Αναφερόμενος στις εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη σχετική συζήτηση «περιττή και ατυχή», τονίζοντας ότι η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία δεν χρειάζονται ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας, ιδίως εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η ευρωπαϊκή πλευρά έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της ως προς την κοινή δήλωση και το νομοθετικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της συμφωνίας. Όπως είπε, πρώτη επιλογή της Ευρώπης παραμένει ο διάλογος, καθώς η ΕΕ επιθυμεί να είναι ένας προβλέψιμος εταίρος στη διεθνή οικονομία και πιστεύει στη σημασία της διατλαντικής σχέσης. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι εάν υπάρξει απόκλιση από τα συμφωνηθέντα, «όλες οι επιλογές θα είναι στο τραπέζι».

Σε ερώτηση για την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή οικονομία, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι υπάρχει «στασιμοπληθωριστική τάση», καθώς οι προβλέψεις για την ανάπτυξη κινούνται προς τα κάτω, ενώ οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Διευκρίνισε, πάντως, ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται ακόμη σε συνθήκες αντίστοιχες της κρίσης της δεκαετίας του 1970.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι η εξέλιξη της κρίσης θα εξαρτηθεί από τη διάρκειά της, τη σοβαρότητα των επιπτώσεων στις ενεργειακές αγορές, την αποκατάσταση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και τον τρόπο με τον οποίο το γεωπολιτικό ρίσκο θα ενσωματωθεί στα ασφάλιστρα κινδύνου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το 2022, έχοντας διαφοροποιήσει περισσότερο τις ενεργειακές της πηγές και επενδύσει στα δίκτυα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ως προς τα μέτρα στήριξης, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι τα πιο αποτελεσματικά είναι εκείνα που είναι στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά, με έμφαση στη στήριξη των πιο ευάλωτων. Ξεκαθάρισε ότι η ενεργειακή κρίση δεν πρέπει να μετατραπεί σε δημοσιονομική κρίση, υπενθυμίζοντας ότι τα επίπεδα χρέους και ελλείμματος είναι σήμερα υψηλότερα από το 2022 και ότι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί δημοσιονομικά εργαλεία για την άμυνα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας, χαρακτηρίζοντάς το «υπαρξιακό». Όπως είπε, «είναι η στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη», η οποία πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να παραμείνει απλώς μια ενιαία αγορά ή να εξελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη. Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η άμυνα αποτελεί ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό και σημείωσε πως η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που ενεργοποίησαν τη σχετική ρήτρα διαφυγής.

Αναφερόμενος στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, εκτίμησε ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος σύντομα, ιδίως στα ζητήματα εποπτείας των κεφαλαιαγορών. Όπως είπε, η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι νεοφυείς επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτύσσονται ταχύτερα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, χωρίς να εξαρτώνται αναγκαστικά από αμερικανικά κεφάλαια.

Τέλος, για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Πιερρακάκης τη χαρακτήρισε «υπαρξιακής σημασίας» ζήτημα για την Ευρώπη και τον κόσμο, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις είναι εκθετικές και θα επηρεάσουν τόσο την ασφάλεια όσο και την παραγωγικότητα. «Είναι ταυτόχρονα μια κούρσα για το φεγγάρι και μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών», ανέφερε, τονίζοντας ότι το θέμα βρίσκεται ήδη στην ατζέντα των ευρωπαϊκών συζητήσεων.