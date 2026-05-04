Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ολοκλήρωσε την αποστολή του στην Κύπρο στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης που διενεργεί, καταγράφοντας την ισχυρή ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Σε δήλωσή του από τη Λευκωσία, ο επικεφαλής της αποστολής του Ταμείου, Άλεξ Πιενκόφκσι τόνισε ότι η κυπριακή οικονομία συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το δημόσιο χρέος να υποχωρεί κάτω από το όριο του 60% του ΑΕΠ. Όπως σημείωσε, η ανάπτυξη αυτή στηρίχθηκε κυρίως στην ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση και στις εξαγωγές, με αιχμή τους τομείς της τεχνολογίας και του τουρισμού, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008.

Για το 2026, το Ταμείο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,5%, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν γύρω στο 3,5%, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζεται ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα, ιδίως στον τουριστικό τομέα.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η Κύπρος συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με διατηρούμενα πλεονάσματα και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους στο 55% του ΑΕΠ. Ωστόσο, το IMF επισημαίνει ότι οποιαδήποτε χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής θα πρέπει να γίνει με προσοχή και σταδιακά, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η ενέργεια, οι υποδομές και η ψηφιακή μετάβαση, αποφεύγοντας οριζόντια φορολογικά μέτρα που ενδέχεται να προκαλέσουν στρεβλώσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με τις κυπριακές τράπεζες να εμφανίζουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και επαρκή ρευστότητα, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν περιοριστεί σημαντικά. Παρά ταύτα, το Ταμείο προειδοποιεί ότι ενδεχόμενες αλλαγές στο πλαίσιο εκποιήσεων που θα καθυστερήσουν τη διαδικασία ανάκτησης οφειλών θα μπορούσαν να αυξήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο και να περιορίσουν τη ροή χρηματοδότησης προς την οικονομία.

Σε επίπεδο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το ΔΝΤ καλεί τις αρχές να επιταχύνουν τις παρεμβάσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η καινοτομία και η απονομή δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι η μελλοντική ανάπτυξη θα εξαρτηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και των επενδύσεων. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού του ενεργειακού τομέα, με στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Το Ταμείο καταλήγει ότι, παρά τους υφιστάμενους κινδύνους, οι προοπτικές της κυπριακής οικονομίας παραμένουν θετικές, υπό την προϋπόθεση της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και της διατήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας.