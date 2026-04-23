Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

Μία αναπάντεχη απάντηση του Εμανουέλ Μακρόν από την Κύπρο αρκούσε για να προκαλέσει ερωτήματα και φήμες για το πολιτικό του μέλλον.

Απαντώντας σε ερώτηση ενός μαθητή στο Γαλλοκυπριακό σχολείο της Λευκωσίας, ο Εμανουέλ Μακρόν είπε κάτι που άφησε όλους με μία απορία, ακόμα και συνεργάτες του που ήταν παρόντες.

«Δεν έχω ασχοληθεί με την πολιτική στο παρελθόν και δεν θα ασχοληθώ ούτε μετά», είπε ο Μακρόν, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το αν σκέφτεται να εγκαταλείψει οριστικά την πολιτική στο τέλος της προεδρικής θητείας, την άνοιξη του 2027.

Σύμφωνα με το γαλλικό Σύνταγμα, ο Μακρόν δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα για πρόεδρος του χρόνου, αλλά θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα το 2032 ή να αναζητήσει άλλη καριέρα στην πολιτική.

Λίγο αργότερα, κατά την άφιξή του στην Αγία Νάπα, αρνήθηκε να διευκρινίσει το σχόλιό του σε δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν επίμονα. Σύμφωνα με το Politico, ωστόσο, το πολιτικό του γραφείο υποβάθμισε το σχόλιο.

«Η γαλλική προεδρία δεν είναι πολιτική», είπε στο Politico, άτομο που πρόσκειται στον Μακρόν, εξηγώντας ότι μπορεί ο Γάλλος πρόεδρος να εννοούσε ότι δεν θα ασκήσει πολιτική μέσω ενός πολιτικού κόμματος.

{https://x.com/Frontieresmedia/status/2047372367748276305}

Με πληροφορίες του Politico