Η μητέρα του 55χρονου στον Ν. Κόσμο ειδοποίησε την αστυνομία.

Συναγερμός έχει σημάνει στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 55χρονος έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του τις τελευταίες ώρες.

Περίπου στις 18:30 μία 81χρονη κάλεσε την Αστυνομία και είπε πως τη χτύπησε ο γιος της, με συνέπεια εκείνη να φοβηθεί και να φύγει από το σπίτι τους, στη συμβουλή των οδών Σουλιωτών και Μπακνανά, στον Νέο Κόσμο.

Η ηλικιωμένη γυναίκα είπε πως στη συνέχεια ο γιος της κλειδώθηκε στο σπίτι τους, όπου σύμφωνα με την ίδια υπάρχει όπλο. Η 81χρονη ανέφερε ακόμα ότι ο 55χρονος είναι χρήστης ουσιών και αντιμετωπίζει ζητήματα ψυχικής υγείας.

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο απέκλεισαν τη γειτονιά. Εκεί έφτασε και διαπραγματευτής, που προσπαθεί να πείσει τον 55χρονο να βγει από το σπίτι, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.