Απετράπη το αναστάσιμο «έθιμο» του Νέου Κόσμου: Κατασχέθηκαν πάνω από 110 βόμβες μολότοφ, 4 συλλήψεις.

Όποιος βρέθηκε το βράδυ της Ανάστασης στον Νέο Κόσμο - και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως - αντίκρισε μια εικόνα διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η αστυνομική παρουσία ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη, με άνδρες και γυναίκες των ΜΑΤ να βρίσκονται πέριξ του ναού και να παραμένουν σε άμεση εγγύτητα με τους πιστούς.

Σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή είχε αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη, στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου. Πριν ακόμη φτάσουν οι πολίτες στον ναό, πραγματοποιούνταν έλεγχοι σε σακίδια στην οδό Λαγουμιτζή και σε σημεία πρόσβασης της περιοχής.

Από τους ελέγχους προέκυψαν τέσσερις συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερες από 110 βόμβες μολότοφ και πάνω από 30 ναυτικές φωτοβολίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων ήταν ανήλικος (κάτω των 15 ετών) και φέρεται να βρισκόταν μαζί με ομάδα ατόμων που μετέφεραν μεγάλες σακούλες απορριμμάτων, μέσα στις οποίες εντοπίστηκε το υλικό.

