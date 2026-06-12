Μέχρι χθες, είχαν δηλωθεί 373.000 καθαρισμοί οικοπέδων στην ψηφιακή πλατφόρμα - 22 Ιουνίου η νέα προθεσμία.

Την παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων έως και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ News.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη μετά από γνώμη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεδρίασε σήμερα εξετάζοντας τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί 373.000 δηλώσεις καθαρισμού, ενώ πέρυσι είχαν καταγραφεί περίπου 730.000 δηλώσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Υπογράμμισε ότι ο καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί υποχρέωση των πολιτών και κρίσιμο μέτρο πρόληψης, καθώς η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και οικισμών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι από τους δήμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο κατόπιν καταγγελιών όσο και αυτεπάγγελτα.

Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι πόροι που διατίθενται για έργα δασοπροστασίας, καθαρισμούς δασών, περιαστικών αλσών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων. Ειδική αναφορά έκανε στο πρόγραμμα Antinero, μέσω του οποίου έχουν διατεθεί περισσότερα από 660 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια για έργα πρόληψης σε όλη τη χώρα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αυτοψίες που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα σε περιοχές υψηλού κινδύνου της Αττικής, με στόχο την παρακολούθηση της πορείας των προληπτικών εργασιών και την αξιολόγηση των πρόσθετων παρεμβάσεων που απαιτούνται πριν από την κορύφωση της αντιπυρικής περιόδου. Όπως σημείωσε, έχει ήδη επισκεφθεί τον Υμηττό και την Πεντέλη, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν περιοχές της βορειοανατολικής, της δυτικής Αττικής και της Πάρνηθας. Παράλληλα, εξήρε τη συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα με τη ΔΙΚΑΦΚΑ, η οποία με μηχανήματα έργου συνδράμει συμπληρωματικά στις εργασίες πρόληψης και καθαρισμού που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Antinero.

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Ο Υπουργός επεσήμανε ότι φέτος επιχειρούν σε όλη τη χώρα 108 drones, εκ των οποίων τα 33 στην Αττική, παρέχοντας συνεχή εικόνα ημέρα και νύχτα και επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό νέων εστιών πυρκαγιάς, ενισχύοντας σημαντικά τον μηχανισμό επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Σχετικά με τις προκλήσεις της φετινής αντιπυρικής περιόδου, τόνισε ότι οι αυξημένες βροχοπτώσεις του προηγούμενου διαστήματος οδήγησαν σε έντονη ανάπτυξη βλάστησης και συνεπώς σε αυξημένο καύσιμο φορτίο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία τη λήψη μέτρων πρόληψης. Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της χαμηλής υγρασίας και των ισχυρών ανέμων.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην ανάγκη μείωσης του αριθμού των πυρκαγιών που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι το 85% των πυρκαγιών στη χώρα οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Όπως ανέφερε, μέχρι χθες το βράδυ είχαν καταγραφεί 658 πυρκαγιές, ενώ σε 411 περιπτώσεις έχουν ήδη εντοπιστεί οι υπαίτιοι. Στο ίδιο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 81 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά τις 400.000 ευρώ.

Όπως επισήμανε, η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και η απόδοση ευθυνών αποτελούν βασικά εργαλεία για την πρόληψη και την αποτροπή νέων πυρκαγιών και αναφέρθηκε στον ενισχυμένο ρόλο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς και στη λειτουργία 37 ανακριτικών κλιμακίων σε όλη τη χώρα που συμβάλλουν στην εξιχνίαση υποθέσεων και στον εντοπισμό όσων προκαλούν πυρκαγιές από αμέλεια ή πρόθεση.

Απαντώντας για τις επιχειρησιακές δυσκολίες που δημιουργούν τα πολλαπλά ταυτόχρονα συμβάντα, σημείωσε ότι ακόμη και ο ισχυρότερος μηχανισμός δοκιμάζεται όταν καλείται να αντιμετωπίσει δεκάδες πυρκαγιές την ίδια χρονική στιγμή. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την 12η Αυγούστου του 2025, όταν στη Δυτική Ελλάδα εκδηλώθηκαν συνολικά 60 έως 65 πυρκαγιές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως εξήγησε, σε τέτοιες περιπτώσεις δημιουργείται μεγάλη διασπορά των διαθέσιμων δυνάμεων, τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την επιχειρησιακή ανταπόκριση. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Παρουσιάζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, ο Υπουργός σημείωσε ότι φέτος διατίθενται 51 μισθωμένα εναέρια μέσα και περίπου 30 εθνικά εναέρια μέσα, συγκροτώντας έναν στόλο περίπου 80-81 εναέριων μέσων, ανάλογα με την ημερήσια διαθεσιμότητα, για την αντιπυρική περίοδο. Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα αριθμεί 18.000 πυροσβέστες και πυροσβέστριες, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η προκήρυξη ακόμη 600 θέσεων Πυροσβεστών Επταετούς Θητείας.

Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε στην συμβολή των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας ότι στο Εθνικό Μητρώο είναι ενταγμένες περισσότερες από 200 εθελοντικές ομάδες με περισσότερους από 5.200 εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εθελοντές. Όπως ανέφερε, φέτος το Υπουργείο προμήθευσε τις ομάδες με μέσα ατομικής προστασίας μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, ενώ ήδη εξετάζονται τρόποι κάλυψης και του κόστους καυσίμων για την υποστήριξη του έργου τους κατά την αντιπυρική περίοδο.

Κλείνοντας, ο Υπουργός επισήμανε ότι: «Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι εθελοντές και οι πολίτες οφείλουμε να συμβάλουμε ώστε να περιορίσουμε τον κίνδυνο και να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον».