Συνελήφθη ο άντρας που παρέμενε ταμπουρωμένος από χθες το απόγευμα στο διαμέρισμά του στον Νέο Κόσμο μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 81χρονης μητέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του, και να την κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο σπίτι, απειλώντας την με κυνηγετική καραμπίνα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει με την Άμεση Δράση λίγο μετά τις 18:00, ζητώντας βοήθεια και καταγγέλλοντας το περιστατικό. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ξεκίνησε επιχείρηση για την ασφαλή διαχείριση της κρίσης.

Ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις με τις αρχές, ο 51χρονος απελευθέρωσε αργά το βράδυ τη μητέρα του. Ωστόσο, ο ίδιος παρέμενε οχυρωμένος εντός της οικίας του.