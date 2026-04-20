Το Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει ο ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ενώ οι εργασίες θα φιλοξενηθούν το Σάββατο 25 Απριλίου στον Θόλο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Φόρουμ φέρει τον τίτλο «Μαζί για μια ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» και περιλαμβάνει συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων από την Ελλάδα και τη Γαλλία, με αντικείμενο συνεργασίες και επενδυτικές πρωτοβουλίες, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι θεματικές ενότητες αφορούν την ενεργειακή μετάβαση και την ασφάλεια εφοδιασμού, την ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων, καθώς και τη βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιήσουν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών των δύο χωρών, Κυριάκος Πιερρακάκης και Ρολάν Λεσκίρ, ενώ θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις του Κυριάκος Μητσοτάκης και του Εμανουέλ Μακρόν.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν από τη γαλλική πλευρά οι Ζεράρ Μεστραλέ, Πιερ-Ερίκ Πομμελέ, Στεφάν Μπουζνά, Μπρουνό Μπενσασόν, Τιερί Ντεό και Πιερ-Αρτύρ Λεστράντ, καθώς και από την ελληνική πλευρά οι Ευάγγελος Μυτιληναίος, Κρίστιαν Χατζημηνάς, Μαρσέλ Κομπούζ, Ανδρέας Αθανασόπουλος, Γιάννης Λουμάκης και Αλέξανδρος Μπένος.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.