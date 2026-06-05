Πανελληνίων 2026 συνέχεια για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), οι οποίοι θα προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα για να διαγωνιστούν στα μαθήματα προσανατολισμού Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται στα Λατινικά, ένα μάθημα που απαιτεί άρτια γνώση της θεωρίας, της γραμματικής και του συντακτικού. Οι υποψήφιοι των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας διαγωνίζονται στη Χημεία, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής εξετάζονται στην Πληροφορική, ένα μάθημα που συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης.
Η σημερινή εξέταση αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο βήμα στην πορεία των υποψηφίων προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Χιλιάδες μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα συνεχίζουν την προσπάθειά τους με στόχο την επίτευξη των βαθμολογιών που απαιτούνται για την εισαγωγή στις σχολές της επιλογής τους, σε μία χρονιά που χαρακτηρίζεται από αυξημένο ανταγωνισμό και υψηλές απαιτήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι στις 08:30 π.μ., ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο έως τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες και οι μαθητές οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς και τα επιτρεπόμενα γραφικά είδη.
Η αυλαία των Πανελληνίων 2026 για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων θα «πέσει» τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Την τελευταία ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων προσανατολισμού και θα δοθεί η σκυτάλη στην εξέταση των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων όπως και των πρακτικών δοκιμασίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Για πολλούς μαθητές η συγκεκριμένη ημέρα θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας πολύμηνης και απαιτητικής προετοιμασίας, η οποία κορυφώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.
Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το ενδιαφέρον θα στραφεί στην ανακοίνωση των βαθμολογιών, η οποία αναμένεται στα τέλη Ιουνίου, καθώς και στη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Μέχρι τότε, η εξεταστική δοκιμασία συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, με τους μαθητές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στην προσπάθεια να εξασφαλίσουν μία από τις 68.788 θέσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και να κάνουν το επόμενο βήμα προς την υλοποίηση των ακαδημαϊκών τους στόχων.
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Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ: Τι ώρα θα γνωστοποιηθούν τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική
Το θέματα θα ανακοινωθούν παραδοσιακά λίγο μετά στις 10:00, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας. Αμέσως μετά σε πρώτο χρόνο θα τα δημοσιεύουμε στο Dnews και σε συνεργασία με το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ θα σας παρέχουμε έγκυρα και έγκαιρα και τις απαντήσεις.
Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στο Dnews από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ
Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών, γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό. Τέλος, θα έχουμε και σχολιασμό των θεμάτων από τον ΟΕΦΕ.
Τα βασικά σημεία της εξέτασης των Λατινικών στις Πανελλήνιες 2026
Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους υποψηφίους/ες διδαγμένο κείμενο 14-16 στίχων από ένα ή περισσότερα κείμενα και ζητείται από αυτούς/ ές:
α) να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική 10-12 στίχους (20 μονάδες)
β) να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο 80 μονάδες):
- Μία (1) παρατήρηση ανοικτού ή κλειστού τύπου από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου των Μ. Πασχάλη, Γ. Σαββαντίδη, Λατινικά τ. Α’ (10 μονάδες),
- μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική (10 μονάδες),
- δύο (2) παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες),
- δύο (2) παρατηρήσεις Συντακτικού (30 μονάδες).
Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) υποερωτήματα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-diyclw37u1cx?integrationId=40599y14juihe6ly}
Πανελλήνιες 2026: Πώς θα εξεταστεί το μάθημα της Χημείας
Για την εξέταση του μαθήματος «Χημεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, ισχύουν τα εξής: Στους/στις υποψηφίους/ες δίνονται τέσσερα (4) θέματα που έχουν την παρακάτω μορφή:
α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.
β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των υποψηφίων, καθώς και οι νοητικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων πειραματικών δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.
γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.
Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.
Τι ισχύει για την εξέταση στην Πληροφορική - Όσα πρέπει να έχουν υπόψιν οι υποψήφιοι
Η εξέταση στο μάθημα Πληροφορική, περιλαμβάνει τέσσερα (4) θέματα που περιέχουν θεωρία και ασκήσεις ή προβλήματα και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.
α) Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των υποψηφίων, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.
β) Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του/της υποψηφίου/ας να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.
Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα: Το πρώτο θέμα είναι θεωρίας. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από το πρώτο μέρος, που είναι θεωρίας και βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες, και από το δεύτερο μέρος που, όπως και το τρίτο και το τέταρτο θέμα, είναι ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.