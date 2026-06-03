Στο επίκεντρο των συζητήσεων Μακρόν - Πιερρακάκη βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομία.

Μία σύντομη συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε ο υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η σύντομη συνάντηση έγινε στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο περιθώριο των επαφών του με τον Γενικό Γραμματέα της Γαλλικής Προεδρίας, Pierre-André Imbert.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ανδρών βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη χρηματοδότηση της άμυνας, την προσέλκυση επενδύσεων, την επιτάχυνση της τεχνολογικής μετάβασης, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα, ώστε να ενισχύσει την οικονομική της ισχύ, να διασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Κατά τη συνάντηση με τον Pierre-André Imbert, επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο της ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης και η σημασία της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας για την προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.