Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, ξεπροβάλλει ένα χωριό της Αργολίδας με εντυπωσιακές παραλίες και πλούσια φυσικά τοπία.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της Ελλάδας, είναι τα χωριά της, οι ανεξερεύνητες γωνιές με τις πλούσιες παραδόσεις και τα μοναδικά φυσικά τοπία, που διατηρούν τον χαρακτήρα τους και τις έντονες παραδόσεις τους.

Σε κοντινές αποστάσεις από την Αθήνα, δεσπόζουν οικισμοί και προορισμοί που αξίζει να ανακαλύψετε, καθώς διαθέτουν ομορφιές, παραλίες και μέρη που μπορείτε να επισκεφθείτε τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι προορισμοί θεωρούνται κατ’ εξοχήν καλοκαιρινοί. Ένας από αυτούς είναι και το Δρέπανο Αργολίδας, που απλώνεται μόλις 8 χιλιόμετρα έξω από το Ναύπλιο και 2 ώρες από την Αθήνα.

Δρέπανο Αργολίδας – Ένα χωριό που αξίζει να γνωρίσετε

Το Δρέπανο Αργολίδας, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 ωρών από το κέντρο της Αθήνας και αποτελεί έναν από τους πιο πράσινους και αγαπημένους προορισμούς της Πελοποννήσου που συνδυάζει τις όμορφες παραλίες με την ομορφιά και την πλούσια ιστορία.

Είναι χτισμένο ανάμεσα στο Ναύπλιο και την Επίδαυρο, καθιστώντας το την ιδανική βάση για εξερεύνηση στις γύρω περιοχές, ενώ μία σύντομη απόδραση μπορεί να αποφορτίσει κάθε επισκέπτη από την βοή της καθημερινότητας και τους έντονους ρυθμούς της πόλης. Οι Μυκήνες και το Τολό, βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις με αποτέλεσμα κάθε επισκέπτης να μπορεί να συνδυάσει την εξόρμηση στη θάλασσα με την ηρεμία και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της εκδρομής.

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Η ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία και τη μυθολογία του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ενώ μέχρι και σήμερα διατηρεί την τον έντονο αγροτικό της χαρακτήρα.

Η περιοχή διαθέτει ένα καταπράσινο τοπίο και αμμουδιές ιδανικές για τις πρώτες βουτιές του καλοκαιριού. Η παραλία Πλάκα, είναι η πιο δημοφιλής. Πρόκειται για μία εκτεταμένη αμμουδιά με καθαρά, ρηχά νερά, ιδανική για οικογένειες και παρέες που αποζητούν την ηρεμία.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η περιοχή αποκτά ζωντάνια, χωρίς όμως να χάνει τον οικογενειακό και χαλαρό χαρακτήρα της.

Ο Μάιος, ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβρης, θεωρούνται οι καταλληλότεροι μήνες για μία ήρεμη απόδραση στο Δρέπανο, καθώς ο τουρισμός έχει αρχίσει να κινείται, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται στο απόγειό του.

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Έτσι, αν και το Δρέπανο δεν συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς καλοκαιρινούς προορισμούς, έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να χαρακτηριστεί ο ιδανικός προορισμός για σύντομες αποδράσεις από την Αθήνα.