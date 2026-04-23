Η αύξηση του επιδόματος από τα 250 στα 300 ευρώ συνοδεύεται από διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δείτε αναλυτικά.

Στα 300 ευρώ καθαρά αυξάνεται πλέον το επίδομα (ετήσια οικονομική ενίσχυση) που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αύξηση από τα 250 στα 300 ευρώ συνοδεύεται από σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, με αποτέλεσμα να εντάσσονται στο μέτρο επιπλέον 420.000 νέοι δικαιούχοι. Οι εν λόγω δικαιούχοι θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση γύρω στις 20 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση και θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε 198 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1,87 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή περίπου το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά και το συνολικό κονδύλι που διατίθεται για την ενίσχυση. Από περίπου 362 εκατ. ευρώ το 2025, το ποσό εκτοξεύεται σε πάνω από 560 εκατ. ευρώ το 2026.

Κρίσιμο στοιχείο της παρέμβασης είναι η αναπροσαρμογή των ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, τα οποία αυξάνονται αισθητά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Ειδικότερα, για τους άγαμους συνταξιούχους το όριο οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται από 14.000 σε 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους από 26.000 σε 35.000 ευρώ. Αντίστοιχα, τα όρια ακίνητης περιουσίας διαμορφώνονται πλέον στις 300.000 ευρώ για τους άγαμους (από 200.000 ευρώ προηγουμένως) και στις 400.000 ευρώ για τους έγγαμους (από 300.000 ευρώ).

Η διεύρυνση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη περίπου 420.000 επιπλέον δικαιούχων στο μέτρο, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο της κυβέρνησης: να ενισχυθεί όχι μόνο ο στενός πυρήνας των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά και ένα ευρύτερο φάσμα πολιτών που πιέζεται από τις ανατιμήσεις και την ενεργειακή κρίση. Με τον τρόπο αυτό, το μέτρο αποκτά περισσότερο κοινωνικό και αναδιανεμητικό χαρακτήρα, λειτουργώντας ως ένα «δίχτυ ασφαλείας» για τη μεγάλη πλειονότητα των ηλικιωμένων.

Η ενίσχυση αφορά, πέρα από τους συνταξιούχους, και τους ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν παροχές από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και τα άτομα με αναπηρία, εντάσσοντας έτσι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται κάθε Νοέμβριο, διατηρώντας τη λογική της εφάπαξ ενίσχυσης πριν την περίοδο των εορτών, όταν οι ανάγκες των νοικοκυριών είναι αυξημένες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, σε μια συγκυρία που η ακρίβεια εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε ορισμένους τομείς. Η αύξηση του επιδόματος και η διεύρυνση των δικαιούχων αποσκοπούν στο να απορροφήσουν μέρος των επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών σε βασικά αγαθά, την ενέργεια και τις υπηρεσίες.

Οι δικαιούχοι