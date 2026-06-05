Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως έκριναν ότι η παρέμβαση Δούκα δεν έπρεπε να μείνει αναπάντητη.

Η επίσημη γραμμή ήταν να πέσουν οι τόνοι για τις δηλώσεις Δούκας για συνεργασία με την ΕΛΑΣ, με μια σειρά στελεχών ωστόσο η ηγεσία φρόντισε να στείλει το δικό της μήνυμα.

Μπορεί το ΠΑΣΟΚ, διά του καθ' ύλην αρμόδιου, Κώστα Τσουκαλά, να επιχείρησε από την πρώτη στιγμή να υποβαθμίσει το θέμα που άνοιξε ο Χάρης Δούκας περί πιθανής κοινής καθόδου του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ της Αλέξη Τσίπρα σε τυχόν δεύτερες εκλογές, όμως την ίδια στιγμή υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος επιλέγουν μια διαφορετική «γραμμή» και τον βγάζουν στον… τάκο.

Ο Σταύρος Μιχαηλίδης – που γνώρισε το ΠΑΣΟΚ αφότου έκλεισε γι' αυτόν η πόρτα της ΝΔ στο Χίο - κάλεσε τον Χάρη Δούκα να ασχοληθεί με τα προβλήματα του Δήμου Αθηναίων γιατί δημιουργεί πρόβλημα στην παράταξη.

Ο Δημήτρης Μπιάγκης χαρακτήρισε την πρότασή του ως «απαράδεκτη», ο Πάρης Κουκουλόπουλος μίλησε για «επιπόλαιες προσεγγίσεις», ενώ ο νέος Γραμματέας του κόμματος, Γιώργος Βαρδακαστάνης, άφησε σαφείς αιχμές ότι κινείται εκτός κομματικής γραμμής.

Και όλα αυτά μέσα σε ελάχιστα 24ωρα.

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Το ενδιαφέρον βέβαια δεν είναι μόνο το περιεχόμενο των παρεμβάσεων, αλλά και το timing τους. Διότι όταν η «γραμμή» της Χαριλάου Τρικούπη, όπως αυτή χαράχθηκε από τον Κώστα Τσουκαλά, είναι η υποβάθμιση ενός ζητήματος που ακολουθεί συντονισμένο μπαράζ δηλώσεων προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, τότε δύσκολα μπορεί κανείς να αποδώσει απλά στην τύχη.

Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως έκριναν ότι η παρέμβαση Δούκα δεν έπρεπε να μείνει αναπάντητη. Το ποιοι ακριβώς είναι αυτοί, αφήνουμε τους αναγνώστες να το μαντέψουν.

Μ.Κ.