Οι μειώσεις αναμένεται να διαρκέσουν από δύο έως τέσσερις μήνες και θα αφορούν 19 κατηγορίες τροφίμων και ποτών.

Στις 31 Αυγούστου, σε 52 ημέρες από σήμερα, προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο σκέλος της «συμφωνίας κυρίων» μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης, της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, το οποίο προβλέπει μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

Οι μειώσεις αναμένεται να διαρκέσουν από δύο έως τέσσερις μήνες και θα αφορούν 19 κατηγορίες τροφίμων και ποτών, καθώς και προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και σχολικά είδη.

Ποια προϊόντα μπαίνουν στη λίστα των εκπτώσεων

Στο επίκεντρο του μέτρου βρίσκονται βασικά αγαθά που αποτελούν μέρος της καθημερινής δαπάνης των νοικοκυριών, όπως το μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, τα πουλερικά, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, το ελαιόλαδο, τα σπορέλαια, το βούτυρο, οι μαργαρίνες, το βρεφικό γάλα, οι παιδικές τροφές, οι πάνες, ο καφές, τα δημητριακά, η σοκολάτα, τα μπισκότα, τα αναψυκτικά, τα απορρυπαντικά, τα καθαριστικά γενικής χρήσης, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη.

Εκτός της λίστας παραμένουν τα νωπά οπωροκηπευτικά, λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που καταγράφονται στις τιμές τους, παρότι αποτελούν σημαντικό μέρος της μηνιαίας δαπάνης των ελληνικών νοικοκυριών.

Ο φόβος για ανατιμήσεις πριν από τις εκπτώσεις

Ωστόσο, το διάστημα μέχρι την εφαρμογή του μέτρου θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς στην αγορά εκφράζονται φόβοι ότι αρκετά από τα προϊόντα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ενδέχεται να ανατιμηθούν πριν από την έναρξη των εκπτώσεων. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, τότε οι μειώσεις θα εφαρμοστούν πάνω σε υψηλότερες τιμές, περιορίζοντας αισθητά το πραγματικό όφελος για τους καταναλωτές. Με άλλα λόγια, μια ονομαστική έκπτωση 5% μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής, εφόσον έχει προηγηθεί αντίστοιχη ή μεγαλύτερη αύξηση της τιμής.

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Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η ανησυχία αυτή ενισχύεται από τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία δείχνουν ότι, παρά την επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 4,4% τον Ιούνιο από 5,2% τον Μάιο, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα συνεχίζονται. Μόνο τον Ιούνιο οι τιμές στα δημητριακά πρωινού αυξήθηκαν κατά 8,1% σε σχέση με τον Μάιο, στο γιαούρτι κατά 4,7%, στα φρούτα κατά 10,7% και στα νωπά ψάρια κατά 2,8%. Σε ετήσια βάση, το αιγοπρόβειο κρέας είναι ακριβότερο κατά 16,2%, το μοσχαρίσιο κατά 15,6%, η μαργαρίνη κατά 9,7%, το κοτόπουλο κατά 4,7% και τα ενοίκια κατά 7,1%. Παράλληλα, ακριβότερες είναι και οι διακοπές, με τα αεροπορικά εισιτήρια να καταγράφουν αύξηση 15,6%, τα πακέτα διακοπών 5,3% και την εστίαση 8,3%.

Η ακρίβεια παραμένει η κορυφαία ανησυχία των πολιτών

Την ίδια στιγμή, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες. Σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της MRB, το 49,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το υψηλό κόστος ζωής είναι το κυρίαρχο ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Σε αυτό το περιβάλλον, η επιτυχία ή η αποτυχία της πρωτοβουλίας αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα.

Το στοίχημα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση έχει επενδύσει σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο στη συμφωνία με την αγορά, παρουσιάζοντάς την ως μια συντονισμένη προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών. Ωστόσο, το πραγματικό αποτέλεσμα θα κριθεί από την εικόνα που θα αντικρίσουν οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ.