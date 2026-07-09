Συμφωνία κυβέρνησης, βιομηχανίας και λιανεμπορίου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, με στόχο τη μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά.

Η απόφαση για τις κατηγορίες των προϊόντων που θα ενταχθούν στο μέτρο, καθώς και για το ποσοστό των μειώσεων, οριστικοποιήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, παρουσία εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών εταιρειών και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, καθώς και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας.

Οι μειώσεις θα διαρκέσουν έως τέσσερις μήνες

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, οι μειώσεις των τιμών θα είναι τουλάχιστον 5%, ενώ στόχος είναι να επιτευχθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ποσοστά, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην πρωτοβουλία θα είναι εθελοντική, ενώ η διάρκεια εφαρμογής του μέτρου θα κυμανθεί από δύο έως τέσσερις μήνες.

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Όπως ανέφερε ο υπουργός, η πρωτοβουλία αφορά το σύνολο των βασικών προϊόντων που καταναλώνουν καθημερινά τα νοικοκυριά, τόσο στον τομέα των τροφίμων όσο και στα είδη συντήρησης και διαβίωσης.

Ποια προϊόντα περιλαμβάνονται στη λίστα

Στην πρωτοβουλία αναμένεται να ενταχθούν σημαντικές κατηγορίες προϊόντων πρώτης ανάγκης όπως:

Νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά)

Γάλα, γιαούρτι, τυριά και αυγά

Ψωμί και αλεύρι

Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες

Καφές και δημητριακά

Σοκολάτες, μπισκότα και σοκολατοειδή

Αναψυκτικά

Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, καθώς και καθαριστικά γενικής χρήσης

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

Σχολικά είδη

Θεοδωρικάκος: «Οι μειώσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%»

Μετά τη σύσκεψη, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι στόχος είναι η άμεση εφαρμογή της πρωτοβουλίας και η ουσιαστική ανακούφιση των καταναλωτών.

«Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και την διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει, για να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία για τη δραστική μείωση των τιμών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμφωνία αφορά «όλα τα βασικά προϊόντα – τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού», επαναλαμβάνοντας ότι η ελάχιστη μείωση θα πρέπει να ανέρχεται στο 5%.

Οι τελικές λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθοριστούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής εφαρμογής της πρωτοβουλίας και της ενημέρωσης των καταναλωτών.